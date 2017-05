O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou este venres a figura de Carlos Casares, o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas deste 2017, e salientou o seu "intenso labor" de promoción e defensa do galego.

Acto na EGAP con motivo do Día das Letras | Fonte: Europa Press

Manifestouno no transcurso dun acto na Escola Galega de Administración Pública (EGAP), onde acompañado da súa directora, Sonia Rodríguez-Campos, participou do inicio das celebracións conmemorativas do Día das letras Galegas.

Na súa intervención, o vicepresidente destacou a figura de Casares como "un dos máis grandes protagonistas da literatura recente", e eloxiou o traballo que realizou ao longo de toda a súa vida en defensa do uso do galego e, moi especialmente, o seu traballo para "promover o uso da lingua entre os máis novos".

Pola súa banda, Rodríguez-Campos destacou a "débeda" dos galegos con Casares pola súa participación activa na política galega nos anos de Transición e inicios da democracia, "implicándose na reivindicación da autonomía para Galicia e na andaina inicial das institucións de autogoberno".

Entre outras cuestións, destacou o seu esforzo para a redacción e aprobación da Lei de Normalización Lingüística no ano 1983 e da lei de creación do Consello da Cultura Galega (CCG).

CONMEMORACIÓN

A EGAP conmemora esta data desde o ano 1988. A súa celebración, subliña o organismo, vai "máis aló" da obrigación legal da difusión e normalización do idioma galego recollida na lei de creación do centro, que ten entre os seus obxectivos promover o uso do galego dentro da administración pública.

De feito, apunta que se realiza "desde o convencemento de que a promoción e a defensa da lingua galega deben ser obxectivos intrínsecos ao traballo diario" da institución.

O acto literario dedicado a Casares seguiu coa lectura de fragmentos literarios por parte do escritor e articulista Xosé Carlos Caneiro aos que o cantautor Emilio Rúa púxolles música.