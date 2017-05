Popular mantén a súa folla de ruta e nega urxencias para acometer a súa posible venda

O Banco Popular mantén a folla de ruta comunicada polo seu presidente, Emilio Saracho, na xunta xeral de accionistas do pasado 10 de abril e nega estar sometido a ningún tipo de urxencia para abordar a súa posible venda, informaron a Europa Press fontes oficiais da entidade.

Emilio Saracho | Fonte: Europa Press

Deste xeito, o banco segue traballando non desenvolvemento e implementación da súa estratexia, que inclúe unha posible ampliación de capital ou unha operación corporativa, tal e como anunciou Saracho e ratificou posteriormente ou conselleiro delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín.

O banco nega fixar a data do próximo mes de xuño como tope para concretar unha posible operación corporativa, como tampouco encargou a venda urxente do banco, tal e como asegurou non feito relevante remitido a noite do xoves á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

"Non hai ningún mandato a bancos de negocios para unha posible venda nin urxencia en absoluto para facelo. A urxencia da entidade é a mesma agora que a que podía haber o 20 de febreiro", indicaron as mesmas fontes.

A este respecto, aclararon que Popular conta con media ducia de bancos de investimento, entre os que se atopan Société Générale, Lazard ou JP Morgan que, en calidade de asesores, apóianlle en clarificar a súa situación real e na definición e desenvolvemento da súa estratexia.

NON TEN OFERTAS SOBRE A MESA

As mesmas fontes indicaron a Europa Press que aínda que a venda da entidade é unha posibilidade "aberta", na actualidade non ten ningunha oferta sobre a mesa. Iso non quita que os potenciais interesados estean a facer vos seus números ou preparando as súas posibles propostas.

Aínda que os nomes que se barallan nas quinielas de potenciais interesados correspóndense cos dous principais bancos do país (Santander, BBVA, Caixabank), fontes financeiras indicaron a Europa Press que a posible alternativa de venda non está constreñida ao mercado español e poderíase sondar o interese de entidades estranxeiras que alberguen interese en entrar en España adquirindo unha franquía de moito valor como é a do Popular.

Doutra banda, fontes oficiais da entidade negaron tanto que o banco perdese 6.000 millóns de euros en depósitos en xaneiro como que Saracho comunicase aos seus homólogos do sector a necesidade inminente de fondos ante unha fuga masiva de depósitos.

MENSAXE DE TRANQUILIDADE AOS CLIENTES

Tamén cualifican de "falso" que Popular estea en risco de quebra, polo que o banco lanzou unha mensaxe de tranquilidade aos seus clientes. A 31 de marzo, ou patrimonio neto do banco ascendía a 10.777 millóns de euros e ou cociente de capital total situábase non 11,91%, por encima das esixencias regulatorias.

Así mesmo, nega que renunciase aos procesos de desinversión de activos non estratéxicos en marcha, que seguen por tanto ou seu curso normal.

Ou banco considera lóxico abordar a venda dous activos considerados non estratéxicos antes de acometer unha posible ampliación de capital, opción que se está estudando e que en ningún caso descartouse.