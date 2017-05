En Marea analiza este sábado os problemas e retos da sanidade pública galega nunhas xornadas en Santiago

En Marea analiza este sábado, día 13 de maio, nunhas xornadas que terán lugar en Santiago de Compostela os principais problemas e retos que debe abordar a sanidade pública galega, que considera "vítima dos recortes e as privatizacións" das políticas do Partido Popular.

Presentación das xornadas sobre Sanidade de En Marea | Fonte: Europa Press

Coincidindo coa celebración do Día da Enfermaría, a deputada Eva Solla presentou este acto que terá lugar na Facultade de Filosofía e que, segundo indicou, organizan os profesionais que "loitan cada día por sacar adiante a sanidade" galega ante a súa "elevada precariedade".

Eva Solla explicou que moitas das propostas que se debaterán nestas xornadas e que presentarán os propios profesionais forman parte do programa de En Marea. Así, destacou as súas conclusións contribuirán a enriquecer o debate parlamentario e social sobre "un sistema que perdeu a universalidade" e no que "as privatizacións están á orde do día".

O membro de SOS Sanidade Pública Manuel González Moreira fixo un repaso polos contidos que se tratarán no cinco mesas sobre as que se organizará o debate, partindo das privatizacións que, como denunciou, "supoñen un enorme gasto sanitario sen achegar calidade ao sistema". "É evidente que queren privatizalo todo, incluído o coñecemento", denunciou Moreira.

A segunda mesa abordará a Atención Primaria como eixo do sistema sanitario público. "Desapareceu como prioridade das políticas do PP", sinalou para asegurar que "debería cumprir unha función destacada en materia preventiva e como elemento vertebrador do territorio".

A controversia das dedicacións exclusivas e incompatibilidades tamén formará parte do programa. "É inconcibible que haxa xefes de servizo na saúde pública que á súa vez teñen clínicas privadas, pois o conflito de intereses é evidente", considerou González Moreira.

SESIÓN DE TARDE

Xa pola tarde, especialistas de diferentes áreas falarán sobre as listas de espera, convertidas en "campo de batalla político" en lugar de "ser xestionadas con transparencia e con medidas efectivas para lograr a súa redución e dotar ao sistema dun servizo de calidade".

Na última mesa o protagonismo recaerá no obxectivo de derrogar o decreto 16/2012 que, segundo denunciou, "acabou coa universalidade do sistema sanitario público" para volver a "un sistema do pasado, baseado no aseguramiento".

As xornadas serán clausuradas ás 19,30 horas polo portavoz de En Marea, Luís Villares.