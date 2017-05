O PP vota en contra de convocar novas eleccións sindicais no campo galego, que non se celebran desde 2002

O PP votou en contra este venres na comisión de Agricultura do Parlamento galego dunha iniciativa do BNG --apoiada polo resto da oposición-- que buscaba impulsar a convocatoria de eleccións sindicais en campo galego.

Comisión de Agricultura no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Así, Xosé Luís Rivas, 'Mini', criticou que as últimas eleccións no campo galego datan de maio de 2002, cando se elixiron representantes das xa desaparecidas cámaras agrarias.

A iniciativa tamén demandaba que se recoñeza á Federación Rural Galega (Fruga) e a Organización Rural Galega Agroforestal (Oruga) como organizacións agrarias representativas, despois de que estas entidades reuníronse cos grupos parlamentarios para trasladarlles esta petición, tamén denegada polos populares.

Respecto diso, Mini lembrou que en 2002 o tres organizacións que resultaron con representación foron Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias e Sindicato Labrego, pero en "estes momentos o panorama cambiou", con XX.AA. "desaparecida" e "dous que emerxeron", en referencia a Fruga e Oruga.

Por iso, o deputado do Bloque esixe que "que se fagan eleccións no medio rural", que "se habilite algún procedemento democrático" e "déase interlocución" a Fruga e Oruga "coa administración para todos os efectos".

Tanto Davide Rodríguez (En Marea) como José Quiroga (PSdeG) coincidiron na necesidade de que haxa eleccións no medio rural como en que "é de dereito" que Fruga e Oruga "estean representadas".

POSTURA DO PP

Pola súa banda, José González (PPdeG) foi o encargado de defender a negativa do seu grupo a esta proposta escudándose en que a Xunta ten previsto impulsar nesta lexislatura unha lei de agricultura na que se "terá que ter en conta" esta petición, entre outras.

Ademais, González indicou que o Consello Agrario de Galicia é o que debe emitir un ditame para que haxa eleccións no medio rural, mentres afirma que coa lexislación vixente só poden ser consideradas organizacións representativas do agro galego Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias e o Sindicato Labrego.

INICIATIVA APROBADA

Noutra orde de cousas, nesta comisión foi aprobada por unanimidade unha iniciativa do PPdeG pola que o Parlamento insta á Xunta a habilitar os medios necesarios para estender información sobre o programa de desenvolvemento rural Leader a todos os concellos, co obxectivo de que chegue ao maior número de produtores.

Neste sentido, José Silvestre Balseiros (PPdeG) subliñou que esta iniciativa persegue "dar moita máis información á xente" sobre o programa Leader, que conta con 84 millóns para Galicia ata 2020, "e que chegue a todos os colectivos".

Con todo, a oposición cre que, aínda que sexa unha proposta "positiva", non é unha cuestión que sexa unha prioridade para o agro galego. Ademais, empraza a que se implique a "todos os actores", "máis aló" dos concellos.

En cambio, nesta comisión os populares votaron en contra doutras dúas iniciativas da oposición. Unha do PSdeG volvía demandar a ampliación de tres a nove meses o período de contratación de persoal antiincendios da empresa pública Seaga e outra do Bloque pedía axilizar a autorización para crear un espazo sociocultural na comunidade de montes de San Xoán de Tabagón, no municipio do Rosal.