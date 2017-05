O vicesecretario xeral de Comunicación do PP, Pablo Casado, instou a pór o "foco" no expresidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González, e a súa contorna e non cos que "de forma irresponsable" puideron contactar.

A preguntas dos xornalistas, tras unha reunión con portavoces do PP nas principais cidades galegas, non quixo pronunciarse sobre a suposta chantaxe ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, de acordo co sumario da 'Operación Lezo' publicado polo diario 'El Español' e 'LaSexta'.

Sobre esta cuestión, dixo non ter "información respecto dun caso en fase de instrución". "Por respecto non vou valorala porque non teño datos respecto diso", sentenciou.

Mentres, preguntado se mantén que Ignacio González tendeu "unha trampa" ao PP, rexeitou que el empregase ese termo nunha entrevista radiofónica. "O que dixen é que todo o que se está dicindo do ministro de Xustiza, do ministro do Interior e do secretario de Estado de Interior, na miña opinión, non é xusto".

"Hai que pór o foco sobre a persoa que supostamente cometeu algún tipo de irregularidade e que por iso está en prisión preventiva e non sobre as persoas ás que de forma irresponsable tentaron contactar, non sabemos se sabía que estaba a ser investigado ou non", engadiu sobre Ignacio González.