O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, acusou á oposición de querer crear "un circo" coa petición de constituír unha comisión parlamentaria para fiscalizar os contratos do sector público co grupo Villar Mir.

A preguntas dos xornalistas, tras a solicitude feita polo BNG despois de facerse pública a 'Operación Lezo' e a condición de investigado de Villar Mir, Tellado rexeitou a creación da citada comisión como fixo xa o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Coincidindo coa súa presenza na visita que o vicesecretario de Comunicación do PP, Pablo Casado, fixo á cidade herculina, e ao ser preguntado por esta cuestión, manifestou que "toda a documentación que os grupos da oposición queiran requirir está publicada a través dun portal de transparencia".

Por este motivo, manifestou que "non fai falta constituír unha comisión de investigación". "Preténdese facer un circo onde non hai absolutamente nada", recalcou. Tamén asegurou que "probablemente" con este empresario "o bipartito contratou máis que este goberno en oito anos".

EN MAREA E AVE

Mentres, sobre o voto negativo de Unidos Podemos a unha moción impulsada polo PSOE no Senado, que reclamaba a finalización do AVE no 2019, así como a axilización de distintas actuacións, manifestou que pon de manifesto que "as mareas de Podemos din unha cousa en Galicia e en Madrid fan o contrario".

Así mesmo, criticou que "cando chega o momento de apoialo -o AVE-, voten en contra dos intereses de Galicia", recalcou o dirixente do PPdeG.