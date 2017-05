O BNG esixe a comparecencia de Feijóo e un pleno extraordinario sobre Ferroatlántica

O Bloque Nacionalista Galego pediu un pleno extraordinario e a comparecencia urxente do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para explicar o que consideran o "último pelotazo" que quere dar o empresario Villar Mir coa "venda ilegal" das centrais eléctricas dos ríos Grande e Xallas.

"Solicitamos a comparecencia de Feijóo no próximo pleno e se fai falta convocar un pleno extraordinario que se convoque, porque están no aire 300 postos de traballo na Costa da Morte", manifestou a líder dos nacionalistas galegos, Ana Pontón, nunha visita oficial ao municipio pontevedrés de Tomiño.

Na súa intervención, a dirixente nacionalista explicou que a súa formación pediu a remisión "inmediata" á Cámara de "toda a documentación que Ferroatlántica remitiu á Xunta para levar a cabo esta operación de venda dun recurso público".

"Se non teñen nada que esconder hoxe mesmo deben remitir esa documentación á Cámara e aos traballadores porque queremos saber as artimañas coas que Villar Mir quere levar a cabo a súa chantaxe e consolidar unha operación que é ilegal", sinalou.

Neste sentido, asegurou que "segregar as centrais de produción industrial" supón o "principio da fin das plantas de Cee e Dumbría". "Se ademais se consuma o pelotazo da venda, suporía un espolio de recursos públicos de todos os galegos para que un empresario imputado faga caixa á conta de Galicia", indicou.

VÍDEO DENUNCIA

Con motivo da presentación da petición de Ferroatlántica, o Bloque lanzou un vídeo de denuncia no que se recollen as concesións públicas que o Grupo de Villar Mir ten en Galicia conseguidas, segundo o BNG, "a golpe de contactos políticos co PP", "o mesmo partido que agora está a ser investigado por presunto financiamento ilegal".

No vídeo, o Bloque lembra que Villar Mir forma parte do Padroado da Fundación Fraga, á que entregou "xenerosos donativos". Ademais, denuncia que os beneficios que o propietario de Ferroatlántica obtén de explotar os ríos, o vento e as materias primas de Galicia son os que despois "financian ao PP, as súas campañas electorais e Cásaa Museo Manuel Fraga".