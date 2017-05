Condenado por lesións en concurso cun delito de homicidio o acusado de matar a outro en Ferrol

O home acusado de matar a outro durante uns aniversarios en Ferrol, en marzo de 2016, foi condenado por un delito de lesións con instrumento perigoso en concurso cun delito de homicidio, segundo o veredicto do xurado, feito público este venres na Audiencia Provincial da Coruña.

Por maioría, o xurado considerou que a vítima, como o acusado de etnia xitana, faleceu polas feridas sufridas. No entanto, considera que o procesado non tiña intención de matalo. Tamén ten en conta a eximente incompleta de lexítima defensa, por seis votos fronte a tres, aínda que rexeita o medo insuperable.

Por esta condena, segundo o letrado da defensa, a pena vai dun ano e 9 meses de prisión a tres anos e seis meses, aínda que a acusación precisou que podería elevarse ata cinco anos.

Na súa cualificación dos feitos, a Fiscalía pedía para o procesado 13 anos de prisión por un delito de homicidio. O avogado do procesado mantivo que houbo lexítima defensa.

SEN INTENCIÓN DE MATAR

Ao termo da vista, o letrado Manuel Ferreiro cualificou de "xusto" o veredicto". Tamén destacou o feito de que o xurado informase a favor da suspensión da condena. "O meu cliente nunca tivo a intención de matar", recalcou.

Pola súa banda, o avogado da acusación, José Ramón Sierra, ratificou que recorrerán a decisión. "Quizais non transmitimos ao xurado o que é a aleivosía", lamentouse. Tamén cuestionou que cun tribunal profesional o veredicto fose o mesmo.

PELEXA DURANTE UNHA FESTA

Os feitos producíronse na madrugada do 12 de marzo de 2016, durante a celebración dunha festa de aniversarios nun restaurante que reunira un gran número de invitados.

Segundo a Fiscalía, no transcurso da pelexa, a vítima foi desprazada pola multitude ata colocarse fronte ao acusado, momento en que este, "guiado do ánimo de acabar coa súa vida, apuñalouno, cravándolle unha navalla no lazo esquerdo do peito".

Tras a agresión, a vítima "só ou con axuda dunha terceira persoa, saíu polo seu propio pé do restaurante, e desprazouse ata a beirarrúa situada enfronte do local, onde foi recollido por un vehículo que o trasladou ata o hospital, onde entrou en parada cardiorrespiratoria, sendo reanimado en Urxencias. Pouco despois, faleceu debido á gravidade das lesións.