A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, afirmou

este venres que ao Executivo autonómico "non lle gustan as peaxes" pero sinalou que "quen blindou" a subida das taxas na AP-9 "foi o goberno de Zapatero" co galego José Blanco á fronte do Ministerio de Fomento.

"Non nos gustan as peaxes, en calquera caso con respecto á AP-9, quen deixou blindado o dereito en subilo nun un por cento acumulativo durante vinte anos foi o goberno Zapatero a través dun Real Decreto que impulsou o ministro Pepe Blanco", lembrou.

A titular de Infraestruturas realizou estas declaracións este venres en Lugo, onde indicou que o goberno popular en Galicia "en plena crise económica, desde o ano 2010, puxo 200 quilómetros de altas prestacións en servizo e en plena crise económica, sen unha soa peaxe".

Vázquez respondeu así ás preguntas dos medios sobre a petición trasladada desde a oposición para que se rebaixen as peaxes da AP-9.

CONEXIÓN SANTIAGO-LUGO

A conselleira tamén se referiu á demora nas obras da autovía para conectar Lugo con Santiago. Vázquez destacou que os Orzamentos Xerais do Estado "teñen unha plurianualidad, ata 2021".

Tras isto, aseverou que o Goberno galego creou unha comisión de seguimento, presidida polo titular da Xunta e na que tamén está presente a propia Ethel Vázquez, para a execución das partidas dos orzamentos destinadas a Galicia.

"O que esperamos é facer un seguimento para que se executen eses orzamentos e acelérense as obras o máximo posible. Pola nosa banda imos traballar para que acaben canto antes", remarcou.