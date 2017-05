O Partido Socialista de Galicia esixiu á Xunta que "garanta o cumprimento da legalidade" e impida a segregación das centrais de Ferroatlántica nos ríos Xallas e Grande.

Así o reclamou a través dunha batería de preguntas rexistradas no Parlamento de Galicia pola deputada Loli Toja, quen considerou que o Goberno galego debe garantir a continuidade das explotacións e explicar a súa postura ante a solicitude da empresa.

Neste sentido, sinalou que o Goberno galego está obrigado "non só a cumprir a lei" senón tamén a responder o mandato do Parlamento de Galicia, que a finais de febreiro aprobou, co voto do PP, dúas iniciativas en defensa da factoría.

A responsable socialista criticou a "desvergoña" demostrada polo Goberno galego que, segundo denunciou, ata "hai cuestión de horas continuaba negando unha operación de venda das centrais que era un clamor".

Así, esixiulle ao Executivo autonómico que "deixe de tratar con desprezo a unha comarca e aos 400 traballadores dunhas explotacións que constitúen o "seguro de vida" da comarca". "Mírese como se mire", sinalou.

Os socialistas presentaron este venres unha solicitude de comparecencia do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, conxuntamente cos grupos de En Marea e BNG, para demandarlle que explique a súa postura tras a presentación oficial por parte de Ferroaltántica, ante Augas de Galicia, da solicitude de segregación das centrais.