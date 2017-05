O director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, sinalou este venres que a eólica marítima é "terreo fértil" para os estaleiros de Navantia, que asinaron o pasado mes de setembro un novo contrato con Iberdrola para a produción de 'jackets' para un parque 'offshore'.

"A eólica 'offshore' é unha liña de traballo cun futuro prometedor a nivel mundial, e Galicia ten unha posición de liderado absoluto", destacou o alto cargo en comisión parlamentaria, tras cuestionar o deputado de En Marea Pancho Casal que non se desenvolva un plan industrial para os estaleiros públicos centrado na súa actividade principal.

En canto ao novo contrato con Iberdrola, traducirase --apuntou-- en 850.000 horas de traballo, o que dá mostras da capacidade de "diversificación" da nosa industria.

Ante estas explicacións, consideradas "vagas e xenéricas" por Casal, demandou coñecer a desagregación do persoal que traballará nese contrato e criticou que se recorra a subcontratas. En fronte, Cividanes mostrou "outra forma de ver as cousas" con respecto á utilización de empresas externas.

"Eu eloxio as subcontratas, que dan carga de traballo á industria local", aplaudiu o director do Igape, quen puxo a énfase no "impacto sobre o emprego" que ten a "alianza estratéxica" con Iberdrola no campo da eólica marítima. "E oxalá se poidan lograr máis", finalizou.