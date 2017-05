Rural.- A Xunta creará unha mesa de traballo para impulsar a contratación de pólizas por viticultores

A Consellería de Medio Rural creará unha mesa de traballo cos consellos reguladores das denominacións de orixe galegas e a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) para impulsar a contratación de pólizas de seguros por parte dos viticultores.

Así o apuntou este venres na comisión de Agricultura do Parlamento galego a directora xeral de Agricultura, Belén do Campo, onde avanzou que Medio Rural convocará a próxima semana a Comisión Territorial de Seguros Agrarios --un órgano creado polo Ministerio-- composto por técnicos da Consellería, Agroseguro, Enesa, ou Consorcio de Compensación de Seguros e a Delegación do Goberno.

En resposta a unha pregunta de Davide Rodríguez (En Marea), Belén Do Campo remarca que as pólizas por parte de viticultores son "unha materia pendente" e cre que todos os implicados deben "facer un esforzo", debido a que estes seguros non están xeneralizados nas provincias de Ourense e Lugo recentemente afectadas polas xeadas.

Do Campo cre importante que se implemente a contratación de seguros, porque "o campo non pode estar pendente de axudas públicas", despois de que o 50% dous viñedos das denominacións de orixe víronse danadas.

Así mesmo, reiterou o avanzado non Consello da Xunta do xoves de que se mobilizarán 10 millóns de euros para mellorar a liquidez de explotacións vitivinícolas ante danos das xeadas, con rebaixas de intereses en préstamos, entre outras medidas.

REPROCHES DE EN MAREA

Pola súa banda, Davide Rodríguez (En Marea) censurou á Xunta a súa "parsimonia e pasividade" para tomar medidas para paliar a "desgraza" das xeadas que afectaron a viñedos e castiñeiros, entre outros cultivos, a finais de abril, unido á sarabia desta semana que acabou co "cento por cento" da produción vinícola en Valdeorras.

Respecto diso, Rodríguez avisa de que os viticultores "non subscriben seguros porque resulta moi caro" e "moitas veces" as pólizas son "insuficientes" para cubrir os estragos.

Tras demandar cuestións como que se declare a calamidade agrícola para cultivos non asegurables, o deputado de En Marea reprochou á Xunta que o pasado ano actuouse con urxencia para comprometer axudas pola sarabia debida a que era época electoral.

"EVOLUCIÓN POSITIVA" DÁS DO NON ÚLTIMO LUSTRO

Por outra banda, en resposta a unha pregunta do PSdeG, Belén do Campo referiuse á "evolución positiva" das denominacións de orixe entre 2011 e 2016, onde destaca o "considerable" crecemento de Monterrei, que triplicou a súa produción.

Neste sentido, subliña que en Galicia houbo 41 millóns de litros de viño comercializado en 2016, con 224 millóns de euros de valor económico non cinco denominacións, mentres "crece" ou comercio exterior.

Belén do Campo informou de que ao peche de 2016 había 15.532 viticultores en 459 adegas do cinco denominacións de orixe.

A repartición de viticultores por denominacións é o seguinte: Ribeiro (5.782), Rías Baixas (5.550), Ribeira Sacra (2.438), Valdeorras (1.315) e Monterrei (447).

No tocante ás adegas hai 184 en Rías Baixas; 117, en Ribeiro; 89, en Ribeira Sacra; 44, en Valdeorras; e 25, en Monterrei.

Ademais, aínda que asegura que non conta con datos de cantos viticultores traballan a tempo completo en Galicia, Do Campo asevera que hai 814 que contan con máis de dúas hectáreas, o que pode ser significativo da súa profesionalidade, engade.

Sobre este extremo, José Quiroga (PSdeG) referiuse á "realidade tan particular deste sector", no que "a inmensa maioría" dos viticultores son a tempo parcial ou de fin de semana.

POLÉMICA POR EMISIÓN DE 'Ou AGRO'

Nesta comisión, a diputa de En Marea Paula Quinteiro preguntou á Xunta acerca de que ou pasado 19 de abril a directora da TVG, Rosa Vilas, informou ou comité de empresa da CRTVG da "supresión" do espazo 'O Agro'.

Así, Quinteiro demandou saber se esta decisión débese a un recorte da partida orzamentaria achegada pola Xunta a un programa "imprescindible", que se emite desde hai 25 anos e que "non pode ser desprezado desta maneira".

En resposta, a secretaria xeral técnica de Medio Rural, Carmen Bouso, afirmou que a partida orzamentaria da Xunta para esta materia "é a mesma que todos os anos" e ultímase a formalización do acordo de vontades entre a Consellería de Medio Rural e TVG.

Despois de que Quinteiro reclamase que explique a que partida refírese e de cal é a súa contía, así como que profunde nesa información, Bouso contestoulle: "Ou non quere entender ou descoñece tanto os mecanismos administrativos da Administración autonómica que é posible que ese descoñecemento, non xustificable, faga que vostede volva preguntar o mesmo".

"Quizais non sabe o que é unha aplicación orzamentaria ou quizais non sabe o que é unha partida orzamentaria", espetou Carmen Bouso. Estas afirmacións provocaron as queixas da oposición e, posteriormente, a secretaria xeral técnica pediu "desculpas" se ofendeu "a alguén".

CREACIÓN DE 1.000 EMPREGOS CON FONDOS LEADER

Noutra orde de cousas, ou director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois, reiterou que ou programa de desenvolvemento rural Leader ata 2020 conta con 84 millóns para Galicia.

Tras unha pregunta do Grupo popular, Pérez Dubois resaltou que este investimento suporá a creación de 1.000 postos de traballo e ou mantemento doutros 3.000.

