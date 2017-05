A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz Álvarez, destacou este venres os resultados da "operación conxunta" contra o tráfico de drogas desenvolvida no Salnés por unidades especializadas da Policía Nacional e a Guardia Civil na que este xoves foron detidas seis persoas e practicáronse seis rexistros domiciliarios.

Ademais, segundo detallou a subdelegada, intervíronse dous coches, dúas motos, distintas armas e 210.000 euros en efectivo que os investigadores cren que pode ser "o diñeiro dunha venda que non deu tempo a sacar".

"Desmantelamos dous laboratorios, un de cocaína e outro de marihuana", informou aos medios Ana Ortiz respecto desta operación, na que se incautou quilo e medio de cocaína, 10 quilos de sustancia de corte e sobre 5 quilos de marihuana.

Segundo manifestou o coronel xefe da Comandancia de Pontevedra, Miguel Estévez Lara, os detidos distribuían fundamentalmente na zona do Salnés. "É unha das zonas máis conflitivas, máis quentes, por así dicilo", abundou.

"Uns son máis importantes que outros, pero todos están metidos no tráfico de drogas a unha escala media", engadiu Miguel Estévez Lara sobre o seis detidos.

O coronel xefe da Comandancia tamén resaltou a importancia desta operación "porque volve de novo a verse a estreita coordinación entre os corpos policiais, que funciona perfectamente".

Estévez Lara indicou que a operación se iniciou a finais do pasado ano e insistiu en que "cando se traballa da man, dunha maneira coordinada e coa Fiscalía e a Xudicatura dunha forma correcta, os resultados están aí".

Esta é a segunda operación coordinada pola Guardia Civil e a Policía Nacional nunha escasa marxe de tempo pois fai uns 10 días, a EDOA e a Udyco interceptaron un colector de cocaína que ía ser descargado no porto de Marín. "Non pode ser doutra maneira", valorou o coronel xefe da Comandancia pontevedresa.

Finalmente o máximo responsable do Corpo Nacional de Policía en Pontevedra, o comisario Manuel Bouzas Canosa, tamén resaltou que "isto non é un tropezón operativo", senón unha "investigación de meses".

"A Guardia Civil, a Policía, e a Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira (DAVA) da Axencia Tributaria, algo debemos estar a facer ben cando cada vez é máis difícil blanquear o diñeiro", sostivo Bouzas Canosa.

ACTO GUARDIA CIVIL

A subdelegada presidiu este venres o acto de conmemoración do 173º aniversario da fundación da Guardia Civil, que se celebrou no acuartelamento da Comandancia de Pontevedra.

A subdelegada do Goberno e o coronel xefe da Comandancia, Miguel Estévez Lara, estiveron acompañados por distintas autoridades civís e militares da provincia.

Durante o desenvolvemento do acto, no que se deu lectura aos decretos fundacionais do corpo da Guardia Civil, procedeuse á imposición de 17 condecoracións, entre as que figura a que se lle concedeu ao comandante naval do Miño (Tui).

O obxectivo desta celebración é a renovación do compromiso de servizo á sociedade por parte da Guardia Civil, o referendo da vixencia dos valores e principios sobre os que se asenta a institución e o recoñecemento e agradecemento a aqueles membros do corpo que prestaron servizo aos cidadáns desde a súa creación en 1844.