A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez (PSdeG-PSOE), vinculou a "crispación" nas primarias socialistas ao sucedido no comité federal do 1 de outubro do pasado ano que supuxo a saída de Pedro Sánchez como secretario xeral do PSOE.

En declaracións aos medios este venres, Méndez, que non se aliñou publicamente con ningunha das tres candidaturas --Susana Díaz, Pedro Sánchez e Patxi López-- que concorren ao proceso interno do PSOE a nivel estatal, chamou á "xenerosidade" e "altura de miras" dos militantes para superar un posible "risco" de escisión no PSOE.

A rexedora luguesa sinalou que "canto máis se prolongan os procesos máis crispación xérase". "Non podemos obviar como naceu este proceso de primarias, que xa naceu nun proceso máis crispado do que debe de ser e é lóxico que haxa discrepancias con modelos distintos de expor o futuro do noso partido por parte dos nosos candidatos", manifestou.

Así, lembrou que o nivel de enfrontamento, especialmente entre Díaz e Sánchez, procede de "tempo atrás" como "aquel comité federal" que "todos" os socialistas gustarían de "esquecer".

"O que debe de ser é que a partir do 21 teñamos a capacidade de axuntar e de unirnos ao redor da persoa que elixa a militancia que é a que ten que falar a partir do 21 (de maio)", reiterou.

Respecto diso dun posible "risco" de escisión no PSOE, Lara Méndez apelou á "capacidade de axuntar en torno ao líder que escollan os militantes, que teñamos todos xenerosidade e altura de miras para ter esa xenerosidade", defende.

Así as cousas, Lara Méndez cre que, ante a posibilidade de que a división existente entre partidarios de Sánchez e da presidenta andaluza derive nunha escisión nas filas socialistas, lograr un partido unido dependerá de "a xenerosidade e altura de miras" para "axuntar" a todos os simpatizantes en torno ao próximo líder do PSOE.