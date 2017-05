Cen fregueses de Friol e Gutiriz (Lugo) irán a Fátima para pedir ao papa o regreso do seu cura

Un centenar de fregueses das parroquias lucenses de Friol e Guitiriz desprazaranse a Fátima (Portugal) para tentar entregar unha carta ao papa Francisco este sábado na que lle solicitarán que interceda ante o bispado de Lugo para conseguir o regreso do seu cura, José Ramón Pérez, trasladado á zona de Ribas de Sil e Quiroga.

Manifestación contra o traslado do párroco a Quiroga | Fonte: Europa Press

Os veciños de doce parroquias de Friol e dúas de Guitiriz puxéronse en contacto esta semana cunha persoa próxima ao Pontífice. Con todo, queren facerlle chegar unha carta este sábado, se non a el a algunha das persoas que o acompañen.

O portavoz Javier Campo explicou que pretenden que o papa se solidarice coa súa causa, unha reivindicación que se orixinou o pasado mes de febreiro, cando o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, decidiu trasladar ao cura.

No caso de que sexa imposible entregar a carta ao Papa Francisco ou a súa contorna e de que non se produzan cambios na decisión do bispo, os fregueses acudirán ao Vaticano.

Tras a renuncia do párroco substituto fai uns dous meses, aos veciños destas catorce parroquias non se lles oficia misa. Pola súa banda, José Ramón Pérez continúa de baixa, presuntamente pola "forte presión que recibiu parte do bispado", segundo Campo.