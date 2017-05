O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, confirmou este venres a súa "sorpresa" pola falta de apoio de En Marea á moción presentada polos socialistas no Senado para garantir a chegada do AVE a Galicia en 2019.

Con todo, o parlamentario socialista confiou en que a formación rectifique para facer fronte común e conseguir "un AVE nas mellores condicións e canto antes".

"Sorprendeunos moito que En Marea reaccionase dese modo. Non o entendemos", sinalou Leiceaga en relación ao voto en contra de En Marea á moción presentada no Senado polo socialista galego Modesto Pose.

Durante unha visita a Verín (Ourense) para avaliar as consecuencias das xeadas nos viñedos, Leiceaga quedouse "coa rectificación" do viceportavoz parlamentario da formación, Antón Sánchez, tras a votación no Senado.

En declaracións aos medios de comunicación Sánchez rexeitou que o seu partido estivese en contra desa infraestrutura e xustificou o voto en contra en que "non era unha moción sobre o AVE, senón sobre a política de infraestruturas global de Galicia".

O portavoz socialista sostivo que a iniciativa defendida por Modesto Pose no Senado "recolle as necesidades de infraestrutura de Galicia" e que "o lóxico" fose que "as forzas políticas que teñen o seu centro en Galicia apoiasen esta proposta".

"RECTIFICACIÓN"

A pesar diso confiou en que "a rectificación" realizada por En Marea á prensa "sexa sincera" e que sirva para poder "ter unha fronte común" de todos os grupos políticos "para reclamar á Administración central" o que Galicia "se merece".

Así, referiuse a un AVE "que chegue nas mellores condicións posibles: canto antes, completo e íntegro". Tamén aclarou que a chegada desta infraestrutura en 2019 debe atender á provincia de Lugo e non debe significar que queden tramos sen construír.

Ademais, lembrou que as demandas socialistas no Senado incluían outro tipo de infraestruturas, como a unión por autovía entre Ponferrada e Ourense. Para Leiceaga se finalmente En Marea non apoia as propostas para a chegada do AVE en 2019 "estar a cualificar a si mesmo".