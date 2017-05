O vicesecretario xeral de Comunicación do PP, Pablo Casado, asegurou que, de face ás eleccións municipais, o seu partido traballará para "exportar" ás cidades onde non goberna o seu modelo de xestión en España e en Galicia.

Tellado recibe a Pablo Casado en Galicia | Fonte: Europa Press

Así o expuxo durante unha visita á cidade herculina, onde mantivo unha reunión de traballo cos portavoces do PP en en as cidades galegas onde esta formación non obtivo o goberno.

Xunto tamén ao secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, insistiu en que o obxectivo nestes dous anos será que o PP "chegue a gobernar" nunhas cidades onde "a suma dos perdedores" impediullo facer.

RAJOY, "COMPROMETIDO"

"Queremos para as cidades e os pobos de Galicia o que se está facendo a nivel autonómico", indicou citando como exemplo a xestión do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A esta xestión, sumou tamén a do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Del, dixo que se trata dun presidente "comprometido coa súa terra" e que traballa co obxectivo de "cumprir con infraestruturas tan importantes como o AVE". "O PP se quere o AVE para Galicia --despois de que Unidos Podemos votase en contra dunha moción do PSOE-- e que en 2019 estea en marcha", recalcou.

Fronte a un proxecto "optimista", contrapuxo o das mareas. Delas, dixo que as súas políticas "espantan" aos investidores e aos turistas. Por outra banda, expuxo un partido afastado de "proxectos caducos como algúns das mareas, que son máis propios de países latinoamericanos", engadiu en alusión a Venezuela.

SEN "DIVISIÓNS"

Tamén asegurou que o PP expón propostas afastadas de "divisións". "Que tanto dano están a facer a algúns partidos da oposición", apostilou.

Sobre as eleccións municipais, Tellado afirmou que o PPdeG está xa "en marcha" co obxectivo de "sumar as cidades de Galicia ao proceso de recuperación económica".