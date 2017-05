O vicesecretario de Comunicación do Partido Popular, Pablo Casado, asegurou que para o seu partido é "moi importante gañar en Pontevedra" por ser esta a cidade do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

No transcurso dunha visita ao mercado pontevedrés acompañado polo secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, o dirixente popular apuntou que espera regresar moi pronto á Boa Vila para "celebrar unha vitoria" do PP, que, segundo dixo, "xa está en marcha para ir preparando as eleccións municipais de 2019".

Pablo Casado evitou confirmar como candidato ao actual portavoz municipal do PP en Pontevedra, Jacobo Moreira, do que valorou o seu traballo. "Creo que está a facer un labor de oposición fundamental", abundou. "Nós non somos quen ten que decidir as candidaturas", afirmou respecto da dirección nacional do PP unha responsabilidade que trasladou aos comités rexional e provincial.

RECUPERAR CIDADES

Para os próximos comicios municipais Pablo Casado marcou como obxectivo comezar xa a traballar para recuperar as cidades galegas "que non están a funcionar".

Finalmente, Casado citou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como exemplo de "políticas eficaces para atraer investimento para que haxa crecemento económico e que iso se traduza en emprego de calidade".