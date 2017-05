Leiceaga insta á Xunta a sentar co sector vitivinícola para deseñar un plan de futuro tras as xeadas

O portavoz do grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, instou este venres á Xunta a sentar cos Consellos Reguladores e os representantes dos agricultores e das adegas para deseñar un plan de futuro para as explotacións vitivinícolas afectadas polas xeadas.

Durante unha visita a Verín, onde se reuniu co alcalde da localidade, Gerardo Seoane, para coñecer o estado dos viñedos e analizar iniciativas para paliar as consecuencias das xeadas, Leiceaga instou ao Executivo galego a "pensar no futuro" por considerar que este fenómeno pode volver repetirse.

Neste sentido, apostou por "mellorar o deseño dos seguros agrarios" e aproveitar este desastre natural para "mellorar a protección dos produtores" e para defender a calidade dos viños de Monterrei no mercado.

Leiceaga pediu unha "estimación rigorosa das perdas", aínda que recoñeceu que esta non se poderá producir ata o mes de xullo que é cando se saberá a porcentaxe de colleita afectado polas xeadas tardías.

"Nese momento teñen que intervir as axudas públicas", sinalou o portavoz socialista, que manifestou a posibilidade de axudas directas para recuperar os viñedos e para "axudar no tránsito "de dous anos que se prevé ata a recuperación da produción.

SALVAR A HONRA DA DO

Esta caída na cantidade de uva recollida tamén preocupa ao alcalde de Verín, Gerardo Seoane, que lembrou que as medidas que se piden ao Executivo galego son para "salvar a Denominación de Orixe con honra, non só o seu nome".

Ambos os políticos tocaron de forma tangencial a posibilidade de que algúns dos produtores decidan completar as súas colleitas con uvas chegadas desde outras zonas fóra da Denominación de Orixe.

Neste sentido, Seoane incidiu en que se se tenta "paliar con medidas de tipo económico sen ir ao problema central poder pór en risco que o distribuidor poida desconfiar".

"Este é un ano no que se perde por catástrofe natural e hai que aceptalo", incidiu o alcalde de Verín. Por iso, considerou que se se aposta por manter a Denominación de Orixe "por encima dos intereses" económicos os consumidores "saberán recoñecer ao viño de Monterrei e será máis valorado".