Regresan a Ferrol os buques 'Patiño' e 'Méndez Núñez' tras permanecer despregados dous meses na zona do Mediterráneo

O Buque de Aprovisionamento en Combate (BAC) 'Patiño' e a fragata 'Méndez Núñez', con base en Ferrol, finalizaron este venres o seu despregamento como integrantes da Agrupación Naval Permanente da OTAN número (SNMG-2).

Tras dous meses integrados neste grupo pertencente á Alianza

Atlántica, ambos atracaron nas súas respectivas bases. Así, o 'Patiño' facíao sobre as 8,30 horas nun dos peiraos de Navantia Ferrol, onde permanece cando non navega. Media hora máis tarde, ás 9,00 horas, quedou amarrado nun dos peiraos do Arsenal Militar a fragata da clase F-100.

Precisamente a cuarta das fragatas desta serie, a F-104, exerceu como buque de mando da subagrupación A túa.02, a cuxo fronte se atopa desde o pasado día 15 de xaneiro o comandante da 31 Escuadrilla de Escoltas, tamén con base en Ferrol, o capitán de navío Rubén Rodríguez Pena.

MISIÓN

Hai uns días, a fragata 'Méndez Núñez' foi relevada no porto da illa de Cagliari (Italia) por outra fragata con base en Ferrol, a F-103 'Blas de Lezo'.

En canto ao 'Patiño', proporcionou ao longo das últimas semanas apoio loxístico operativo a todas as unidades navais da agrupación, así como a outros buques que actualmente se atopan despregados en misións no Mediterráneo, como os asignados á Operación 'Sexa Guardian', de loita contra o terrorismo, ou 'Eunavformed Sophia', contra o tráfico de persoas.

Durante este despregamento as dotacións de ambos os buques tiveron ocasión de pisar portos de países como Italia, Grecia, Turquía ou Tunes, participando tamén nos exercicios antisubmarinos multinacionais 'Dynamic Manta', que se desenvolveron en augas de Sicilia (Italia).