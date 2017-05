O cupón do ONCE difunde o Día das Letras Galegas e a figura de Carlos Casares

Un total de cinco millóns e medio de cupóns do ONCE difundirán o próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas, esta xornada e a figura homenaxeada este ano, a do escritor, articulista e editor Carlos Casares.

Nun acto na Real Academia Galega (RAG), tivo lugar a presentación deste cupón. Nel, interviñeron o presidente da institución académica, Víctor Freixanes; o fillo de Casares, Hakan Casares Berg, e o delegado do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Paul, así como o presidente do consello territorial, Carlos Fernández Lamigueiro.

Nel, Freixanes agradeceu ao ONCE a edición deste cupón polo que, segundo expuxo, significa de apoio á proxección exterior da literatura galega e do Día das Letras Galegas. Pola súa banda, Martínez Pan destacou a vontade do ONCE de "fomentar o coñecemento da cultura galega".

Á súa vez, Hakan Casares Berg agradeceu esta homenaxe a Casares, "fermoso, diferente e capaz de chegar a todo o mundo". Ademais, confesou que ten "unha significación especial" porque na súa familia era habitual participar en sorteos deste tipo.