Rural.- A investigadora do CSIC Carmen Martínez leva ao PE unha exposición sobre a importancia da vide e o viño

A directora do Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia do CSIC, Carmen Martínez, inaugurou na sede do Parlamento Europeo (PE) en Bruxelas unha exposición sobre a vide e o viño que incide na importancia do patrimonio vitivinícola español e europeo.

O CSIC leva unha exposición a Bruxelas sobre o viño.G | Fonte: Europa Press

Martínez é a impulsora do traslado á sede do Parlamento Europeo en Bruxelas da exposición itinerante 'A vide, o viño e o CSIC' que, entre outros obxectivos, "trata de sensibilizar á sociedade sobre a importancia do patrimonio vitivinícola español e europeo, a súa cultura, única no mundo e a gran riqueza de variedades existentes, así como transferir á sociedade os resultados das investigacións realizadas durante os dous últimos séculos por diferentes centros adscritos ao CSIC", segundo expón a entidade.

Na súa intervención durante a inauguración, a comisaria explicou que esta mostra é unha selección en grao sumo destacado da orixinal, que estivo aberta ao público durante máis de dous meses no Xardín Botánico de Madrid.

"Eliximos os temas que diferencian a vitivinicultura europea ou do Vello Mundo: as máis de 250 variedades autóctonas que existen en España e as Humanidades, que recollen traballos relacionados coa arte, a arqueoloxía ou a vide ou o viño no Ao-Ándalus", comentou.

A investigadora Carmen Martínez tamén incidiu en que "a través da vide e o viño, Europa achegou á humanidade un cultivo, un froito, un alimento e unha bebida. A través deles, achegou tamén ciencia con maiúsculas, coñecementos en distintos campos e grandes científicos".

"A Vitivinicultura europea non son só as plantas de vide, os viños elaborados a partir das súas uvas, son tamén os territorios, a cultura e a tradición, que deben estar presentes en cada botella de viño que sae do noso mercado común a terceiros países", sinalou.

INVESTIGACIÓN

Á inauguración da exposición asistiron o comisario adxunto, José Luís Santiago; a vicepresidenta de Investigación Científica e Técnica do CSIC, Cristina da Ponte; a vicepresidenta adxunta de Relacións Institucionais, Mari Luz Martínez; o delegado do CSIC en Bruxelas, Jorge Velasco, e o presidente do CSIC, Emilio Lora-Tamayo.

De feito, Lora-Tamayo incidiu en que "a vide e o viño son obxecto de investigación científica, non só por razóns de diversidade botánica, e son obxecto tamén de constantes innovacións tecnolóxicas".