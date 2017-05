As choivas localmente persistentes afectarán o oeste galego, remitirán no resto e subirán as temperaturas

As precipitacións serán localmente persistentes este sábado no oeste de Galicia, onde poden ser puntualmente fortes e que ao longo do día, pero de forma menos intensa e probable estenderanse ao resto de Galicia, Asturias e ao oeste de Castela e León, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, o AEMET activou o aviso de risco (amarelo) no oeste da Coruña e de Pontevedra, onde se esperan 15 litros por metro cadrado nunha hora e ata 50 litros por metro cadrado en 12 horas.

Ademais, estas precipitacións tamén poden alcanzar ao resto das vertentes atlántica, cantábrica e Pireneos, así como a zonas de montaña de Andalucía e área do Estreito. O AEMET tampouco descarta algún chuvasco disperso na contorna do Sistema Ibérico e do Alto Ebro, especialmente pola tarde.

Na área mediterránea predominarán os ceos pouco anubrados, con algunhas nubes medias e algas e haberá intervalos anubrados no norte de Canarias.

En canto ás temperaturas, as diúrnas ascenderán na meseta sur e en boa parte de Andalucía e espéranse poucos cambios no resto.

Finalmente, sinala que o vento soprará con predominio de oeste na Península e en Baleares e será de compoñente norte en Canarias, mentres que en puntos do litoral de Galicia produciranse intervalos de intensidade forte.