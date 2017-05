A Policía Autonómica detén a un home en Santiago por incumprir unha orde de afastamento da súa exparella

A Policía Autonómica de Santiago informou este venres da detención dun home polo incumprimento dunha orde de afastamento da súa exparella decretada pola autoridade xudicial.

Segundo informa a Vicepresidencia da Xunta, axentes do grupo Viogen, de Protección de Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero da Policía Autonómica de Santiago, procederon á detención do home cando "estaba a vulnerar as medidas decretadas".

Actualmente a Unidade Adscrita en Galicia ten asignada a protección dun total de 183 vítimas de violencia de xénero, segundo concreta a Xunta.