Angrois.- Antonio Roma deixa a Fiscalía de Santiago tras tres anos de instrución do accidente e un cambio de xuíz

Antonio Roma deixou a Fiscalía da área de Santiago tras case tres anos de investigación xudicial do accidente do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois, que deixou 80 mortos e 144 feridos.

Un vagón subido por un guindastre o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

Segundo fontes consultadas por Europa Press, Roma pasou a servizos especiais da carreira fiscal para desempeñar o cargo de coordinador da área de xustiza do programa de cooperación para fortalecer a loita contra a criminalidade organizada en América Latina, financiado polo instrumento de cooperación ao desenvolvemento da Unión Europea (UE).

Antonio Roma, que asinou o novo contrato o pasado venres día 5 e desenvolverá este traballo entre Madrid e Latinoamérica, será o encargado de deseñar e supervisar as actividades relacionadas con esta área.

Entre os seus obxectivos están a mellora da normativa penal e procesual, a intelixencia, a análise e a investigación criminal, a coordinación da cadea penal, asistencia xudicial mutua, xestión penal e a formación de xuíces e fiscais para o estudo e implementación de novos sistemas de mediación penal e xustiza restaurativa ao redor da delincuencia xuvenil.

Conforme aos criterios de distribución do traballo da Fiscalía de área de Santiago, a causa, que acumula xa máis de 70 tomos e 32.000 páxinas, levarao a partir deste momento un equipo de fiscais da devandita fiscalía, baixo a dirección do fiscal xefe, sen prexuízo de que, avanzado o proceso, este labor volva ser asumida por un só fiscal.

Desta forma, as fontes consultadas aseguran que "se garante a continuidade e total normalidade do traballo do Ministerio Público na instrución do caso, no que se están practicando novas dilixencias de investigación".

A súa EVOLUCIÓN NO CASO

Nun principio, Roma mostrouse contrario ás imputacións que levou a cabo o primeiro instrutor do caso, Luís Aláez, que afectaban a altos cargos de Adif, aos que o xuíz atribuía medidas que minoraron a seguridade na vía.

No seu último posicionamento, no entanto, Roma apoiou a decisión do segundo xuíz instrutor, Andrés Lago, que chamou como investigado ao exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Previamente, o representante do Ministerio Fiscal suxerira que testificasen membros de Ineco e empresas que avaliaron o risco en Angrois, algo que o xuíz descartou ao entender que estas institucións si cumpriron coa súa deber, a diferenza do administrador de infraestruturas ferroviarias.

Lago identificou, en concreto, que o departamento de Cortabitarte era o responsable da avaliación de riscos e que esta non se realizou de forma correcta nin na liña nin na curva da Grandeira, onde descarrilou o convoi o 24 de xullo de 2013.

ACUSACIÓN SÓ AO MAQUINISTA

Neste contexto, a marcha do fiscal prodúcese á espera de que a Audiencia Provincial da Coruña pronúnciese sobre se acepta ou rexeita os recursos presentados tanto por Andrés Cortabitarte como polo propio Adif.

No seu momento, os maxistrados da audiencia tombaron as imputacións de Aláez, pero tamén apuntaron unha liña de investigación que despois seguiu Lago: a que se refire a se houbo unha correcta análise do perigo.

O escrito de acusación que deixa redactado Antonio Roma só contempla ao maquinista, que circulaba despistado por unha chamada telefónica do interventor e tomou a curva cun exceso de velocidade. Para el, pide catro anos de cárcere e seis de inhabilitación.

O segundo xuíz encargado da causa citou a Cortabitarte en marzo deste ano, pero antes, en outubro de 2015, optara por pechar a instrución co condutor como único responsable. Antonio Roma avalou este movemento en febreiro de 2016. Con todo, a Audiencia ordenou seguir investigando tres meses despois.

A súa RELACIÓN COAS VÍTIMAS

A relación deste fiscal coas vítimas do sinistro foi controvertida, polo rexeitamento inicial de leste, e ata hai pouco, de eventuais responsabilidades de Adif. Os afectados, que no seu día tiveron un encontro con el, aféanlle que se centre máis nas indemnizacións que "na procura da verdade".

De feito, chegaron a acusarlle --a el e ao instrutor actual-- de actuar "como avogados defensores de Adif e Renfe", a raíz do adiamento da comparecencia de tres peritos motivada pola inclusión no sumario de 300 folios achegados a última hora pola primeira das empresas públicas.

O PROGRAMA Ao QUE SE VAI

Roma vaise ao programa de cooperación para fortalecer a loita contra a criminalidade organizada en América Latina. A Comisión Europea delegou a súa xestión na Fundación Internacional e para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas (FIIAPP) e en Expertise France (a axencia francesa de cooperación técnica internacional).

Titulado 'O PAcCTO', ten unha duración de 60 meses e está financiado pola UE. Cobre os seguintes países: Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela.

Dotado dun orzamento de 19 millóns de euros para cinco anos, a implementación do programa iniciarase nos próximos días. O seu obxectivo principal é asistir tecnicamente aos Estados de América Latina nunha loita eficaz contra o crime organizado, mediante o fortalecemento da cadea penal na súa globalidad.

A FIIAPP e Expertise France aseguran a implementación do programa, en colaboración con dous socios (o Instituto Ítalo-Latinoamericano e o Instituto Camões de Portugal) e co apoio de expertos públicos europeos.