Non houbo estafa cando Hierros Añón saltou á construcción

No seu fallo, os maxistrados entenden que non é posible considerar que inicialmente o empresario, posto de acordo cos empregados acusados do Banco Pastor, tivese a intención de non devolver a suma prestada polo propietario da empresa Hierros Añón.

Banco Pastor na Coruña

"Non concorrendo pois, e nin de lonxe, o requisito do engano bastante consustancial a todo delito de estafa determinante do negocio civil de préstamo concertado", sinala.

Para o tribunal, que o empresario solicitase do Banco Pastor unha póliza de crédito de 80 millóns deixando como garantía prendataria os 63 millóns cos que Hierros Añón participaba nun negocio inmobiliario non constitúe tampouco apropiación indebida.

ARGUMENTOS DA FISCALIA

Xunto ao construtor e promotor inmobiliario, para o que se pedían ata tres anos de prisión, estaban tamén acusados o que era director da oficina do Banco Pastor, no Cantón, e o que era director rexional da entidade para o norte en 2007.

A Fiscalía sostiña que os entón empregados da entidade aconsellaron aos donos de Hierros Añón entrar no mercado inmobiliario e, facelo, a través do construtor que tiña varias empresas, entre elas unha inmobiliaria e Conserveira Celta.

Con todo, sinala que non se lle comunicou á vítima que este promotor e construtor atravesaba "unha delicada situación económica". Inicialmente, Hierros Añón realizou un investimento inicial de 63 millóns de euros para a compra duns terreos en Madrid, a través dun préstamo participativo.