A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Santiago en xullo de 2013 pide ao novo equipo de fiscais que se fará cargo da causa que sexa "obxectivo e imparcial", e lamenta que Antonio Roma, que deixou a Fiscalía da área compostelá, "só falou de diñeiro", en relación ás indemnizacións.

Vítimas da Plataforma Alvia 04155 concentradas no Obradoiro | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, valora que o fiscal Antonio Roma cometeu "abandono de funcións" na súa participación neste caso.

Respecto diso, asegura que, na primavera de 2014, cando afectados o sinistro ferroviario reuníronse con el en Madrid, trasladáronlle a necesidade de investigar o incumprimento da normativa de seguridade por parte de Adif e Renfe, denuncia que presentaron na Unión Europea.

No entanto, lembra que, en varias ocasións, Roma mostrouse contrario á atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, aínda que agora apoia a decisión de investigar ao exdirector de seguridade na circulación desta empresa pública.

Nun escenario no que "se está xulgado ao estado", xa que Adif, Renfe e o Ministerio de Fomento, segundo recalca Domínguez, están implicados na traxedia que deixou 80 mortos e 144 feridos, as vítimas demandan aos novos fiscais "obxectividade, aínda que sexa difícil", tendo en conta que a Fiscalía ten unha xerarquía e "depende do Goberno".

MÁIS DE 30.000 FOLIOS

Antonio Roma deixou a Fiscalía da área de Santiago tras case tres anos de investigación xudicial e un sumario que suma máis de 70 tomos e 32.000 folios.

Segundo fontes do Ministerio Fiscal consultadas por Europa Press, Roma pasou a servizos especiais da carreira fiscal para desempeñar o cargo de coordinador da área de xustiza do programa de cooperación para fortalecer a loita contra a criminalidade organizada en América Latina, financiado polo instrumento de cooperación ao desenvolvemento da Unión Europea (UE).

Antonio Roma asinou o novo contrato o pasado venres día 5 e desenvolverá este traballo entre Madrid e Latinoamérica. O caso levarao a partir deste momento un equipo de fiscais da Fiscalía de área de Santiago, baixo a dirección do fiscal xefe, sen prexuízo de que, avanzado o proceso, este labor volva ser asumida por un só fiscal.