O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), considerou que En Marea "debe definir" cara a "onde quere camiñar" no plenario que o partido instrumental prevé celebrar no próximo mes de xullo.

Nunha comparecencia ante os medios ofrecida no Concello da cidade departamental este venres, Jorge Suárez, reflexionou sobre o rumbo actual de En Marea. "Levamos moito tempo falando de problemas internos, de organización e quizais apartándonos un pouco dos problemas habituais da cidadanía", considerou.

Fronte a iso, Suárez asegurou que En Marea naceu para "representar aos sectores sociais que non estaban nos partidos políticos tradicionais". "Canto máis falemos de nós mesmos, menos avanzaremos para cumprir este obxectivo", indicou.

SUBVENCIÓN EUROPEA

Suárez compareceu ante os medios para anunciar a consecución dunha subvención da Unión Europea (UE) de Fondos Feder, de 554.765 euros, onde Ferrol lideraba unha convocatoria na que estaban presentes outro nove municipios de cinco estados diferentes.

En concreto, estes eran Cádiz, Plymouth (Reino Unido), Limerick (Irlanda), Ílhavo (Portugal), Caen e A Rochelle (Francia), ademais da cidade británica de Liverpool, que presentou máis tarde a súa adhesión, e que está encamiñada a "pór en valor o bordo litoral urbano", e que en caso de Ferrol serán destinados á "recuperación de patrimonio militar en desuso, e maioritariamente ao Castelo de San Felipe".

PLAN DIRECTOR

Na súa intervención, Suárez destacou que o Concello de Ferrol terá que achegar unha cuarta parte da cantidade asignada xa que a axuda é do "75%".

Ademais, precisou que unha parte se destinará á promoción cultural e turística, tal e como esixe a convocatoria; así como a un plan director do propio castelo. "O obxectivo é ter neste mandato os proxectos que se vaian a acometer e as obras xa licitadas", apuntou.

Segundo indicou o rexedor, a esta convocatoria presentáronse 425 propostas iniciais, das que pouco máis de 100 pasaron á segunda fase. Tras iso, foron aprobadas 42, entre elas a liderada por Ferrol. "Este goberno sabe traballar moi ben cando lle deixan", manifestou respecto diso.

PRAZA DE ARMAS

Noutra orde de asuntos, a preguntas dos medios, Jorge Suárez saíu ao paso das críticas dalgúns dos grupos da oposición sobre a contratación do proxecto para reforma a Praza de Armas. Respecto diso, asegurou que "unha cousa é a adxudicación do contrato en xunta de goberno, que non está vinculado a un novo orzamento, e outra cousa é a execución material da obra".

Pola súa banda, a concelleira de Urbanismo, a non adscrita María Fernández Lemos, precisou que para poder acometer esta actuación "será vinculante" un informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Con todo, detallou que esta petición "haberá que pedila cando o proxecto estea finalizado".

De todos os xeitos, adiantou que leste mesmo venres someteríase á "comisión de seguimento" do Plan Especial de Protección e Rehabilitación Integral (PEPRI) do barrio da Magdalena, para informar sobre esta cuestión.