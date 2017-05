O deputado de En Marea Antón Gómez-Reino reivindicou que a postura da formación é "clara" e ve "fundamental" que o Goberno cumpra "os seus compromisos con Galicia", pero advertiu de que a moción aprobada no Senado sobre a chegada do AVE á comunidade en 2019 era "unha cortina de fume" e que "reducir os orzamentos" para Galicia "a quilómetros de AVE" é "un erro".

Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Manifestouno despois de que o pleno do Senado aprobase esta semana, co apoio do PP, PSOE e o PNV, unha moción pola que se insta ao Goberno a impulsar a execución de diversas infraestruturas na Comunidade Autónoma de Galicia e, concretamente, a acometer actuacións para que a alta velocidade chegue a Ourense no ano 2019.

A partir dunha moción proposta polo PSOE, os grupos parlamentarios chegaron a un acordo que os populares e socialistas cualificaron de "exemplo" de diálogo "para dar resposta aos intereses" dos galegos.

O texto modificado foi apoiado polo PP, PSOE, o PNV e pola maioría dos partidos que conforman o Grupo Mixto, mentres que contou coa abstención de ERC e do PDeCat, e cos votos en contra dos senadores de Unidos Podemos, incluídos dos galegos de En Marea, o que lles valeu duras críticas nas últimas horas.

Sobre esta cuestión, Gómez-Reino apuntou que a postura de En Marea "é clara" en relación a que teñen que "acabar" as obras do AVE, pero reduciu a "cortina de fume" a iniciativa do Senado.

"UN ERRO"

"Non se aceptaron as emendas de En Marea para levar ao concreto esa iniciativa que era de ámbito xeneralista", recalcou, antes de esgrimir que a formación considera que "ante ese tipo de cortinas de fume" non ten "que entrar".

"En todo caso, insistimos en parécenos fundamental que o Estado cumpra os seus compromisos, pero tamén dicimos que reducir os orzamentos de Galicia a quilómetros de AVE é un erro", concluíu.