En Marea informou de que reuniu "de maneira urxente" ao seu grupo de traballo sobre Ferroatlántica para debater a situación na que pode quedar a comarca se a Xunta concede a Ferroglobe o permiso para segregar as centrais hidroeléctricas da planta de ferroaleación.

Para En Marea, a reclamación actual da empresa de que se permita a segregación significa que Ferroglobe ten a intención de vender as dúas centrais e obter "un novo pelotazo" coa "complicidade" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"A pesar de repetir en sede parlamentaria que non habería segregación, responderá as peticións de Villar Mir, un empresario investigado na Operación Lezo por financiamento ilegal do PP", esgrime, nun comunicado.

Para En Marea, os supostos plans industriais que aduce Ferroglobe son "unha cortina de fume" para conseguir "a aprobación da segregación, vender as dúas centrais e co diñeiro obtido en Galicia afrontar outros negocios fóra".

"Todo co consentimento da Xunta e do seu presidente, atendendo a intereses particulares dun empresario investigado por financiamento ilegal do seu partido en lugar de atender ao interese xeral de Cee e dous recursos de Galicia", lamenta.

"UNHA GOLFERÍA"

Por outra banda, nunha rolda de prensa este venres, na que compareceu co tamén deputado no Congreso Antón Gómez-Reino, a parlamentaria estatal de En Marea Yolanda Díaz tachou de "golfería" a petición de Ferroatlántica, á vez que advertiu que a "separación" que se demanda levará "ao fracaso das propias empresas".

"Facer depender a Ferroatlántica só dá interrumpibilidade é colocala na mesma situación na que se atopa Alcoa e as empresas electrointensivas", subliñou.

"Isto é unha enorme estafa e que o señor Feijóo e os adláteres, o señor Conde e os señores do PP en Galicia, permitan isto sería para que a xente saia á rúa, pero non nun 'tramabús' senón manifestándose porque estamos ante unha golfería", resolveu a deputada.