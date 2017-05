O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebrou a entrada en vigor efectiva do contrato do ferry de Vulcano con Transmediterránea, unha operación que, aínda que recoñeceu que non liquida "os problemas" do estaleiro vigués, destacou que dá "un prazo para tentar recompor o Vulcano do futuro".

Foto: Feijóo Vulcano | Fonte: Europa Press

Tras unha reunión mantida entre os distintos axentes da negociación, nun acto celebrado en Vigo Feijóo admitiu que este estaleiro "estaba na UCI" despois de pasar por dificultades financeiras" derivadas da "falta de carteira de pedidos, o 'tax lease', a crise e a recesión económica, a baixada do prezo do petróleo...". "Era moi difícil", sostivo.

Por iso, apuntou que con este contrato non vai dicir "que Vulcano xa ten unha solución, senón que ten unha oportunidade". "E veremos se se é capaz ou non de aproveitar esta oportunidade, que non é para tres, catro, cinco anos, é unha oportunidade para mañá. Temos que construír de forma rápida a oportunidade de Vulcano para o futuro", apostilou.

O presidente autonómico valorou tamén que o persoal "nunca perdeu o interese e esperanza por volver á bancada", a pesar dos anos con EREs e a adxudicación unicamente de contratos pequenos --traballos de caldereiría e unha rampla para o Porto de Vigo--, e agradeceu a Transmediterránea que apostase por "un estaleiro que levaba moito tempo en dique seco".

Pola súa banda, o presidente de Trasmediterránea, Jorge Vega-Penichet, mantivo que a ambición da compañía é "seguir sendo a naviera de referencia en España". "Iso obríganos a renovarnos de maneira recorrente", indicou, en referencia á incorporación deste buque, do que destacou os seus adiantos tecnolóxicos e modernización.

"NON PERDEMOS A ESPERANZA"

O director xeral de Vulcano, José Luís Méndez, tamén deu as grazas á navieira pola súa confianza, despois de que a empresa atravesase "unha crise interna e externa", tras entregar o último buque en 2011 e realizar desde entón "traballos alternativos pero non construción naval". "Mantivémonos vivos traballando e non perdemos a esperanza", asegurou.

A continuación, explicou que o contrato do ferry, aínda que pensaba que entraría en vigor en setembro, "levou un pouco máis de tempo", aínda que dixo que é "o tempo normal pola complexidade da operación e os múltiples contratos". Coa nova etapa, avanzou que xa traballan en xestión comercial para conseguir novos contratos, principalmente buques de tipo medio.

Méndez, que tamén puxo en relevo o labor da Xunta e o esforzo de Pymar, eloxiou ao persoal por "a súa calidade e aguante". "Estamos todos na mesma dirección, e iso levaranos a aguantar todas as dificultades", exclamou.

Achega do ferry para Transmediterránea, explicou que ten 139 metros e 22 de manga, contará cos máis novos avances tecnolóxicos e solucións de eficiencia e respecto ao medio ambiente, terá unha capacidade de 1.500 pasaxeiros, 450 vehículos e 600 metros lineais de carga e o seu prazo de entrega é de 14 meses pero estará listo, asegurou, "en 12 meses".

NAVAL GALEGO

Na súa intervención, Feijóo aludiu, así mesmo, ao conxunto do sector naval galego, e manifestou que está "satisfeito" da situación na que se atopa. "Do que había ao que hai... Estamos a facer barcos para Perú, México, Noruega, Indonesia, Rusia, Groenlandia...", subliñou.

Nesta liña, fixo especial fincapé en México, xa que "deu unha enorme oportunidade" ao naval galego con "dous floteis que foron sen dúbida a salvación" de Barreras e Navantia. "Sen ese flotel e a participación de capital da industria petroleira mexicana nese momento, ese estaleiro non tería oportunidades", rematou.

En canto ao futuro, avogou por que os estaleiros aposten por diversificar, pola innovación tecnolóxica e pola formación. "Galicia ten un futuro esperanzador", incidiu, reparando en que o 55% dos contratos asinados en España en 2016 proceden de Galicia, comunidade que ten unha carga de traballo acumulada de 2.600 millóns de euros.