Caballero asegura que Pedro Sánchez non lle convidou ao acto en Vigo, a pesar de que iría encantado"

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantivo que o candidato á secretaria xeral do PSOE Pedro Sánchez non lle chamou para convidarlle ao acto que terá na tarde deste venres na cidade de Vigo, e asegurou que, no caso de avisar, acudiría "encantado", "sen ningunha dúbida".

Así as cousas, en declaracións ao medios leste mesmo venres, Caballero mantivo que, aínda que a súa vocación é estar "en actos de calquera militante deste partido" que lle convide, non asistirá ao acto deste venres de Sánchez porque non lle chamou.

"El foi secretario xeral e eu apoieille no seu momento; creo que neste momento non é o candidato idóneo para o Partido Socialista, creo que é Susana, pero sempre teño a cortesía de estar nos actos aos que me convidan os candidatos", remarcou.

Neste sentido, lembrou que cando foron as anteriores primarias apoiou a Sánchez pero Eduardo Madina tamén fixo un acto en Vigo e el asistiu porque foi convidado. "Presenteille eu", apuntou, incidindo en que, dentro das primarias do Partido Socialista, hai que ter "unha cordialidade de facer as cousas dunha forma razoable".