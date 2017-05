O Sergas reforzará a seguridade no centro de saúde de Cariño (A Coruña) tras as denuncias por ameazas ao persoal

O Sergas reforzará as medidas de seguridade no centro de saúde de Cariño (A Coruña), tras as denuncias do persoal destinado neste ambulatorio ante as ameazas recibidas por un residente da zona, que mostra unha actitude violenta cos empregados sanitarios cando estes se negan a recetarle novos medicamentos.

Así o asegurou o Servizo Galego de Saude nun comunicado, no que apuntan que o responsable da Xestión Integrada de Ferrol, Ángel Facio, tamén reclamou a colaboración tanto da Garda Civil de Ortigueira como do propio Concello de Cariño.

Este asunto tamén foi tratado entre a xerencia ferrolá e a xunta de persoal, que reclamaron, nun encontro celebrado o pasado xoves "o tomar medidas preventivas e apoiar aos profesionais do centro".

Desde o ámbito sanitario mostran o seu "compromiso coa prevención permanente da violencia laboral, co obxectivo de garantir a plena protección e atención dos seus profesionais no exercicio das súas funcións".

Segundo os datos do Observatorio da Violencia Laboral do Servizo Gallego de Saúde, en 2016 o número de episodios violentos nos centros galegos foi de 226, todos eles de carácter leve, dos cales o 64% foron de carácter verbal ou gestual e o 36% restante de carácter físico.

Por tipo de feitos desencadenamentos, o primeiro lugar ocúpano os trámites administrativos, cun 21% dos casos, seguido en segundo lugar pola información recibida, cun 17%.

PLAN DIRECTOR ARQUITECTO MARCIDE

Noutra orde de cousas, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, mantivo na mañá deste venres unha serie de encontros individuais cos portavoces dos grupos municipais na oposición no Concello de Ferrol para informarlles do Plan director do Arquitecto Marcide.

Vázquez Almuiña reuniuse con Beatriz Sestayo (PSOE), Iván Rivas (BNG), Ana Rodríguez Masafret (Cs) e coas dúas edís non adscritas, María Fernández Lemos e Rosa Méndez.

Este plan xa foi presentado previamente aos profesionais da Xestión Integrada de Ferrol e establece, entre outras obras, a construción de dous novos edificios: un asistencial, situado na zona este, para hospitalización, Urxencias, UCI e pediatría; e un de apoio, na zona sur, con outras instalacións, espazos para mantemento e despachos.

EXPOSICIÓN

No hall de entrada do Hospital Arquitecto Marcide, Jesús Vázquez Almuiña, tamén presidiu a inauguración da exposición 'Photovoice: Fotografando a Depresión', que mostra a aposta do Sergas por integrar e implicar activamente aos pacientes de saúde mental, en todas as fases da asistencia sanitaria, desde a planificación ata a toma de decisións.

"Esta interacción é un reto para todos, o futuro pasa por buscar métodos innovadores e avanzar nos procedementos necesarios para garantir a súa participación efectiva", sentenciou o integrante do Goberno da Xunta.