Os estibadores contemplan convocar tres semanas de paros nos portos en maio e xuño

Os sindicatos de estibadores contemplan convocar un calendario de 16 xornadas de paros nos portos, que se programaron para tres semanas deste mes de maio e xuño, despois da validación do Decreto de reforma do sector no Congreso, fixada para o 18 de maio.

En concreto, os paros exponse para todas as horas impares dos días 24, 25, 26, e 27 de maio, así como para a semana comprendida entre o luns 29 de maio e o sábado 3 de xuño, e para a seguinte (entre o luns 5 de xuño e o sábado 10 de xuño).

Así consta no preaviso de folga que os sindicatos do gremio (Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UXT, CIG e CXT) prevén rexistrar mañá, segundo informaron a Europa Press fontes destas organizacións.

Desta forma, os estibadores resérvanse a posibilidade de recorrer á mobilización no caso de que o segundo intento de reformar o sector emprendido este venres polo Goberno coa aprobación dun novo Decreto Lei finalmente non atenda ás expectativas dos traballadores.

De feito, os sindicatos xa advertiron nun comunicado de que convocarán novas folgas nos portos no caso de que o novo Decreto Lei do Goberno para reformar o sector "non garanta a estabilidade do emprego para todos os traballadores do gremio e a profesionalidade do sector".

No devandito comunicado, os representantes dos estibadores expresaron tamén o seu malestar polo feito de que o Executivo aprobase o novo Decreto sen previamente remitilo aos sindicatos e patronal.

No entanto, os estibadores aseguran optar por realizar un novo exercicio de responsabilidade e mostran a súa vontade de analizar o texto de Decreto cando o Goberno llo remita.

GARANTÍA DE ESTABILIDADE NO EMPREGO.

"Se o texto non garante a estabilidade no emprego para todos os traballadores e a profesionalidade da estiba exporanse accións contundentes como o exercicio da folga", avisan. "Do mesmo xeito, estableceranse contactos con todos os grupos parlamentarios para solicitarlles o rexeitamento ao Decreto", engadiron.

Do seu lado, o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiterou a súa vontade de trasladar a sindicatos e patronal, para solicitar as súas consideracións, o texto do Real Decreto que inclúe a reforma para recoller os acordos alcanzados entre o Goberno e o sector sobre os aspectos laborais da reforma.

"Estamos a traballar aínda na redacción do Real Decreto, esperamos terminalo a próxima semana para, tal como nos comprometemos, trasladalo ás partes", indicou De la Serna na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros que aprobou a reforma.

Segundo indicou, en virtude deste Real Decreto recóllense as medidas pactadas para garantir o emprego dos estibadores, as axudas de 120 millóns de euros do Goberno para facilitar prexubilacións, e iniciativas para mellorar a competitividade dos portos.