A empresa e os traballadores en folga do 112 reuniranse o vindeiro xoves no Consello de Relacións Laborais

Responsables da empresa que xestiona o servizo do 112 en Galicia, Telemark Spain, con sede en León, e representantes dos traballadores que están en folga desde hai case un mes reuniranse o vindeiro xoves 18 ás 11,00 horas no Consello Galego de Relacións Laborais.

Protesta de traballadores do 112 e colectivos que apoian as súas demandas | Fonte: Europa Press

Na sede deste organismo mediador, negociarán para tratar de chegar a un acordo sobre a compensación polo traslado do servizo desde as instalacións de San Marcos, en Santiago, ata a localidade pontevedresa da Estrada.

Nestes momentos, segundo fontes do comité consultadas por Europa Press, a compañía ofrece unha contía total (58.000 euros), a repartir entre todos os traballadores, que calculan que sairían a uns 25-30 euros mensuais.

Eles esixen, polo menos, 150 euros ao mes, que, segundo advirten, "non son casuais", senón o resultado de calcular o que lles custa o traslado a cada traballador e achar unha media.

Ademais, chaman a atención sobre que a negociación debe ter en conta que os seus salarios son "precarios" e "en moitos casos non chegan aos 1.000 euros".

Lamentan, así, que o convenio de 'contact center' establece unhas condicións e un salario que non recollen as esixencias do seu traballo. E, a maiores, apelan á conciliación da vida familiar e laboral.

A compañía ten o servizo ata o verán que vén, cando terá que ser convocado un novo concurso. A este respecto, os traballadores consideran que a Xunta debería esixir á nova firma adxudicataria a compensación á que aspiran.