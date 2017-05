Deputados da Comisión de Cultura do Parlamento visitan o Pazo de Meirás (Sada)

Deputados do BNG, PSdeG, En Marea e PPdeG que participan na Comisión 4ª de Educación e Cultura do Parlamento de Galicia visitaron este venres o Pazo de Meirás, en Sada, despois de que no pasado pleno da Cámara debatésese unha moción sobre este Ben de Interese Cultural (BIC) que pertence á familia Franco.

En concreto, por parte do Partido Popular coñeceron o enclave o presidente da Comisión, Antonio Mouriño; o vicepresidente, Carlos López Crespo, así como os deputados César Fernández Gil, Teresa Ejerique, María Antón, Alberto Pazos, Soraya Salorio.

Tras a visita, o portavoz de Cultura dos populares galegos, César Fernández Gil explicou que o PPdeG "seguirá defendendo o cumprimento da normativa" relativa ao réxime de visitas.

"Convido a que todas as persoas que teñan interese por coñecer un pouco máis da nosa historia achéguense ao Pazo de Meirás, un Ben de Interese Público que todos podemos visitar", indicou.

OUTROS GRUPOS

Así mesmo, do Grupo Parlamentario de En Marea acudiron Ánxeles Cuña e Antón Sánchez. Precisamente, Sánchez asegurou que, no percorrido, puideron ver os "atrancos" que poñen os franco ás leis aprobadas polas institucións democráticas.

"A familia de Franco tómase a pitorreo as institucións, pavoneándose dos privilexios que aínda conserva nunha chamada democracia", asegurou para pedir a recuperación para o público deste enclave.

Pola súa banda, do PSdeG acudiron os deputados Luís Álvarez, Juan Díaz Villoslada e Concepción Burgo, quen denunciou que a familia Franco "manipula a historia" ao omitir a presenza do ditador durante as visitas.

"Son os Franco os que mandan facer o relato para centrarse no papel de Emilia Pardo Bazán coma se Franco nunca estivese alí", denunciou para demandar tamén que o Pazo volva ser propiedade da cidadanía.

Do Bloque Nacionalista Galego estaba previsto que acudise a portavoz de Cultura Olalla Rodil, con todo, por motivos persoais non puido participar na visita.