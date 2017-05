Evacuada en helicóptero unha persoa ferida nun accidente de circulación en Silleda (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida este venres tras verse implicada nun accidente de circulación rexistrado no termo municipal do Concello de Silleda (Pontevedra), segundo informou o CIAE 112 Galicia.

O suceso produciuse ao redor das 12,45 horas nunha zona de curvas da estrada que une Silleda con Pontevedra á altura de Grava. A vítima tivo que ser excarcerada polos servizos de emerxencia e, posteriormente, foi trasladada ao CHUS polo helicoptéro medicalizado con base en Santiago.

O 112 recibiu unha chamada dun particular alertando do accidente. Desde a central de emerxencias púxose o suceso en coñecemento dos Bombeiros do Deza, Urxencias Sanitarias 061 e Garda Civil de Tráfico.