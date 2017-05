Quedan en liberdade os tres detidos por tráfico de drogas en Ourense, investigados por delitos contra a saúde

Tres persoas detidas por tráfico de drogas en Ourense, dous homes e unha muller, quedaron en liberdade tras o seu pase a disposición do xulgado de instrución número tres, investigados por delitos contra a saúde.

Un dos investigados, o que tiña a droga na casa, tivo que abonar unha fianza de 2.000 euros. Aos tres impónselles a prohibición de saír de territorio nacional e deberán comparecer dúas veces por semana no xulgado.

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous homes e unha muller como presuntos autores dun delito contra a saúde pública en Ourense nunha operación na que foron intervidas máis de 310 dose de cocaína e heroína, dúas armas de fogo e 3.576 euros, así como material eléctrico cuxa procedencia se investiga.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os detidos "converteran as súas vivendas en supermercados de venda de droga", onde ofrecían xa preparadas as papelinas para a subministración diaria de toxicómanos que acudían ao lugar para adquirir as doses.

A investigación iniciouse no mes de setembro do 2016 cando o Grupo de Estupefacientes da Comisaría Provincial de Ourense detectou un aumento de sustancias estupefacientes na zona de Covadonga, que abastecía á cidade de Ourense e a Monforte, Vigo e Lugo.