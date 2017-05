Prisión sen fianza para un dos detidos na operación antidroga do Salnés

O xuíz decretou prisión sen fianza para un dos detidos no operativo antidroga desenvolvido no Salnés, mentres outro catro persoas quedaron en liberdade coa obrigación de comparecer no xulgado cada 15 días.

Diso informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este venres, que sinala que esta operación segue declarada como secreta.

Neste operativo conxunto entre Policía Nacional e Garda Civil desmanteláronse dous laboratorios, un de cocaína e outro de marihuana, e comisáronse quilo e medio de cocaína, 10 quilos de sustancia de corte e sobre 5 quilos de marihuana.

Tamén se incautaron dous coches, dúas motos, distintas armas e 210.000 euros en efectivo que os investigadores cren que pode ser diñeiro dunha venda.