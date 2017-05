O vicesecretario de Comunicación do PP, Pablo Casado, e a presidenta do PP de Vigo, Elena Muñoz, acompañados do secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, e outros cargos do partido, participaron este venres nun paseo polo centro da cidade que finalizaron na nova sede dos populares, situada en Príncipe.

Durante a visita, Casado resaltou que coa nova sede o partido busca estar a pé de rúa, "no centro dunha marabillosa cidade que vive un día agridoce" tras a eliminación na pasada xornada do Celta. Ao tempo, o dirixente popular reivindicou a 'afouteza' --fortaleza-- do equipo para o proxecto do PP vigués.

"Esa fortaleza que estiveron gritando por toda Europa esta cidade e o seu equipo, é a que o PP quere para o proxecto que queremos encabezar en Vigo", proclamou.

A este respecto, o vicesecretario de Comunicación do PP avogou por impulsar un "proxecto optimista" que aposte pola industria, pola creación de emprego e polas novas oportunidades. "O modelo de Alberto Núñez Feijóo, que para Vigo sería moi positivo e que quen mellor o pode encarnar é Elena Muñoz", subliñou.

"A CASA DOS VIGUESES: EN CÁLEA PRÍNCIPE"

Pola súa banda, a presidenta local agradeceu a presenza en Vigo de Pablo Casado e de Miguel Tellado, e subliñou que o cambio de sede supón "un paso máis no proceso de renovación" iniciado co conclave local e que culminará coas eleccións aos distritos o próximo 17 de xuño.

Neste sentido, Muñoz explicou que o PP está "a dar pasos para dicirlle aos vigueses que está con eles" e que "teñen a súa casa en cálea Príncipe".

"Desde aquí seguiremos traballando, buscando a proximidade, buscando un proxecto alternativo co obxectivo de conseguir, dentro de dous anos, ese cambio de escenario que devolva aos vigueses a ilusión por un futuro mellor", resolveu.