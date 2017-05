A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cualificou de "tomadura de pelo" a negativa expresada este venres polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a traspasar a titularidade da AP-9 a mans da Xunta de Galicia.

A líder do Bloque, a través dun comunicado emitido este venres, indicou que a negativa do Goberno central evidencia que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "non pinta nada no seu partido" e que é "unha marioneta de Mariano Rajoy e do Partido Popular".

Así, chamou a todas as forzas políticas galegas a esixir ao titular da Xunta que "se presente en Madrid e plante cara ao goberno do Estado" para, deste xeito, "defender os intereses de Galicia".

O Goberno reiterou este vienres que a AP-9 , que comunica a cidade galegas de Ferrol e Tui, é unha autoestrada "de interese xeral do Estado" polo que afirmou que o Estado manterá a titularidade da vía, a pesar da petición do Parlamento galego para que traspasase a titularidade ás institucións autonómicas.

Así o expresou o ministro de Fomento, Iñigo da Serna, quen, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, descartou ese traspaso e apuntou a que o Executivo está "aberto" a crear un grupo de traballo para compartir co Goberno galego as decisións relativas á autoestrada.