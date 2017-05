O Breo, contra as cordas

Ficha técnica

Palma Air Europa 64: Mikel Uriz (15), Carles Biviá (13), Zengotitabengoa (6), Roger Fornás (10), Víctor Serrano (6) –cinco inicial- Grabauskas (4), Mockford (0), Vicens (9) e Medori (1).

Cafés Candelas Breogán 58: Josep Franch (12), Salva Arco (2), Thomas Bropleh (5), Iván Cruz (6), Matt Stainbrook (10) –cinco inicial- Lobito Fernández (0), Rafa Huertas (11), Gilling (2) e Pep Ortega (10).

Parciais: 16-14, 16-17 (32-31), 14-17 (46-48), 18-10 (64-58).

Árbitros: José María Terreros San Miguel e Alejandro López Lecuona. Eliminaron por cinco faltas persoais a Lobito Fernández.

Incidencias: terceiro partido dos cuartos de final dos play-offs de ascenso á ACB no Palau municipal de Inca. Debutou Pep Ortega co Breogán.



Salva Arco e Lobito Fernández, 0/7 en tiros de campo; Thomas Bropleh, 1/8; e os interiores Matt Stainbrook e Pep Ortega, 2/7. En total, o Breogán apenas chegou ao 25% de porcentaxe de tiro (11/45 en T2 e 6/22 en T3). Imposible gañar así. O Palma, con poucas rotacións, pero cunha defensa (mesturando zona e individual) agresiva e de moitos contactos, levou o partido a unha loita corpo a corpo, e aí foi mellor: 64-58. Os de Natxo Lezcano tan só anotaron 10 puntos no último cuarto, ao que chegaron gañando 46-48. 2-1 na eliminatoria e o Breogán, obrigado a vencer o domingo para non quedar eliminado nos cuartos de final do play-off de ascenso.



Roger Fornás abriu o partido dende 6,75, pero respostaron Iván Cruz cun 2+1 e Bropleh cunha tripla (3-6). O Breo avanzou o que sería o partido e pasou case catro minutos sen anotar: 11-3 tras un parcial de 8-0 para os baleares. Só dúas canastras máis (Stainbrook e Gilling) no primeiro cuarto, máis catro tiros libres, dous do debutante Pep Ortega: 16-14 tras dez minutos.

Lobito Fernández, 0/7 en tiros de campo e -7 de valoración. / @CBBreogan

Tripla de Rafa Huertas e un parcial de 0-5, e Palma parou o partido con 16-19. Pep Ortega anotou para un parcial de 0-7, pero os de Xavi Sastre igualaron de novo o marcador (20-21). Rafa Huertas anotou dúas triplas, pero contestaron Vicens e Fornás. Ao descanso, 32-31, co partido xogado ao rtimo que lle interesaba a Palma.



Mike Uriz abriu un pequeno oco (38-32), e ao Breo costáballe un mundo anotar. Palma vencía 43-39 cando os lucenses acadaron un parcial de 0-7 tras unha tripla de Josep Franch (43-46). Sastre parou o partido e Palma empatou dende o tiro libre (46-46). Pep Ortega sumou dous dende os 4,60, pero Iván Cruz desperdiciou outros dous tras unha antideportiva a Fornás. Con dez minutos por diante, 46-48.

Tras un breve intercambio (50-52), Palma sumou un parcial de 5-0 cunha canastra inverosímil de Biviá e unha tripla de Uriz. Lezcano parou o partido con 55-52. Bropleh e Huertas erraron de tres, aínda que anotou Josep Franch (57-55). Pero o Breogán non volveu anotar en case catro minutos, e Uriz e Biviá sentenciaron para Palma: 64-58. 2-1 na eliminatoria.