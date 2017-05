Os fillos de parellas separadas teñen máis probabilidades de desenvolver problemas de saúde

Teñen os fillos de parellas separadas máis riscos de desenvolvemento de problemas de saúde física relacionados con problemas de inadaptación? Un equipo de investigadores das tres universidades galegas acharon que "a ruptura dos proxenitores supón un factor de risco para a saúde física dos fillos, incluíndo problemas xenitourinarios, gastrointestinais, dermatolóxicos e neurolóxicos", aseguran nun estudo publicado na revista científica European Journal of Education and Psychology.

Un estudo das tres universidades galegas mostra que os fillos de parellas separadas teñen máis riscos de desenvolver problemas de saúde.

Na investigación participaron expertos do Servizo de Pediatría do CHUS e da Unidade de Psicoloxía Forense da Universidad de Santiago, do Departamento de Análise e Intervención PsicoSocioEducativa da Universidade de Vigo, da Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña e da Área de Psicoloxía do Trabajllo e as Organizacións, Xurídica-Forense, Metodoloxía e Ciencias do Comportamiento da Universidad de Santiago.

O equipo de investigación, liderado polo catedrático da USC José María Martinón, planificou un estudo transversal cun deseño orientado á predición do risco de problemas nos marcadores de saúde física derivado de dous tipos de familia, que identicaron como familias intactas vs familias con ruptura dos proxenitores.

O estudo, que contou coa aprobación do Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia, levouse a cabo na área asistencial primaria do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Participaron 467 nenos e adolescentes, dos que 300 (64.2%) proviñan de familias con ruptura de proxenitores e 167 (35.8%) de familias intactas. Os datos de saúde física recolléronse por medio da entrevista estruturada Historia Estruturada de Desenvolvemento, do BASC (Sistema de Avaliación da Conducta de Nenos e Adolescentes).

Os investigadores atoparon que "os fillos de proxenitores separados teñen aproximadamente o dobre de probabilidades de desenvolvemento de problemas gastrointestinais, xenitourinarios, dermatolóxicos e neurolóxicos que os de familias intactas", apuntan no seu estudo.

O estudo tamén advirte de que "o 46.5% dos problemas gastrointestinais, o 37.7% dos xenitourinarios, o 38.1% dos dermatolóxicos e o 30.5% dos neurolóxicos rexistrados nos menores expostos á ruptura de parella dos seus pais débese á exposición a esta". Os investigadorees observaron, ademais, que "o risco de desenvolvemento de problemas gastrointestinalis, xenitourinarios, dermatolóxicos e neurolóxicos atribuíble exclusivamente á ruptura parental é do 14.1, 7.7, 14.4 e 17.1%, respectivamente".

Os autores do estudo salientan tamén que non se atopou que a exposición á ruptura dos proxenitores medie no desenvolvemento de problemas respiratorios, cardiovasculares, musculoesqueléticos, alérxicos, auditivos e visuais.

A investigación foi financiada no marco do Proxecto IRPES (La ruptura parental como factor de estrés tóxico en la infancia. Evaluación del impacto en el estado de salud física y mental de los niños) polo Instituto de Salud Carlos III na convocatoria do Plan Nacional 2012 na Acción Estratéxica en Saúde (2012-PN208) (Ref.PI12/00604).

Os resultados publícanse no European Journal of Education and Psychology (Volume 10, nº 1, xuño 2017, páxinas 9–14), co título 'Impacto de la ruptura de los progenitores en el estado de salud física de los hijos'.

O artigo está asinado por José María Martinón, Francisca Fariña, Tania Corras, Dolores Seijo, Antonio Souto e Mercedes Novo.