A Catedral de Santiago acollerá unha celebración solemne polo centenario das aparicións da Virxe de Fátima

A Catedral de Santiago de Compostela acollerá este sábado unha celebración solemne, presidida polo arcebispo compostelán, Julián Barrio, con motivo de que o 13 de maio cúmprense cen anos da primeira aparición da Virxe María en Fátima.

Así, ese día, no que o Papa se atopará con miles de peregrinos na localidade portuguesa, a Catedral de Santiago unirase á conmemoración do centenario das aparicións da Virxe de Fátima.

Ademais, segundo informa a Catedral de Santiago, poderase conseguir a indulxencia plenaria, concedida polo Papa Francisco para todo o centenario.

Neste sentido, lémbrase que, ademais de visitar o propio santuario de Fátima, a segunda forma de obter a indulxencia é a de "os fieis lle piadosos que visitan con devoción unha imaxe da nosa señora de Fátima, exposta solemnemente á veneración pública en calquera templo, oratorio ou local adecuado, nos días dos aniversarios das aparicións, o 13 de cada mes desde maio ata outubro de 2017, e participen alí devotamente nalgunha celebración ou oración en honra da Virxe María", segundo indican as mesmas fontes.

Neste sentido, por parte da Catedral lémbrase a todos os fieis lle que a basílica compostelá "venera unha imaxe da Virxe de Fátima, na capela de San Antonio, xunto á porta da Azabachería, nun retablo barroco de 1729".

No que se refire a os actos do 13 de maio, comezarán co rezo do Rosario ás 11,30 horas. A continuación, misa solemne presidida polo arcebispo e, ao finalizar, procesión coa imaxe da Virxe de Fátima, desde a Catedral ata a capela das Ánimas.