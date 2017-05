Radio Cos presenta este sábado en Santiago o seu novo disco 'Pasatempo'

A banda liderada por Quique Peón e Xurxo Fernández, Radio Cos, presentan este sábado, día 13 de maio, en Santiago de Compostela o seu segundo e novo disco 'Pasatempo'.

En concreto, a organización explicou que o concerto terá lugar ás 21,00 horas na Sala Capitol da cidade e as entradas poden adquirirse a un prezo de 14 euros a través da web 'www.ticketea.com'.

'Pasatempo' está inspirado no parque homónimo de Betanzos, un precursor dos parques temáticos situado neste municipio coruñés que foi capital do Reino de Galicia. Nel, o seu promotor e construtor, Xoán García Naveira, quixo plasmar unha infinidade de detalles sobre as súas viaxes ao redor do mundo.

Precisamente, esta mesma idea persegue Radio Cos neste último traballo: hermanar no disco as culturas coas que mantiveron contacto a través das súas viaxes musicais.