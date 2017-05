Case un centenar de persoas participarán este sábado no 'I Torneo de Debate' dos populares galegos

O PPdeG celebrará este sábado a primeira edición do seu 'Torneo de Debate', no marco da súa aposta pola "formación constante" dos seus cargos públicos, afiliados e simpatizantes.

Segundo informou nun comunicado, inscribíronse no evento 16 equipos de entre dous e catro membros cada un, cubrindo a cota máxima de prazas que ofrecía o evento.

Está previsto que nel participen un centenar de persoas, entre oradores e xuíces, polo que a xornada matutina terase que desenvolver nun hotel próximo á sede autonómica.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, destacou que este período sen convocatorias electorais inminentes é "idóneo" para "realizar actividades de formación".

Incidiu en que a comunicación en xeral é "fundamental" para o desempeño da política e a mellora das capacidades e da oratoria é "unha boa ferramenta para expresar mellor as ideas". "Moitas veces queixámonos de que en momentos puntuais non soubemos explicar a nosa xestión e esta é unha boa maneira de empezar a corrixilo", recalcou.

MÉTODO DE APRENDIZAXE

Os populares explican que se elixiu un 'Torneo de Debate' como método de aprendizaxe porque "este formato require de investigación, reflexión e unha gran dose de empatía" para "familiarizarse cunha postura e coa súa contraria".

Ademais, puntualizou que "o debate de competición está en auxe en Galicia e no resto de España, e ten unha compoñente lúdica que o fai aínda máis interesante nestes momentos".

Dada a boa acollida inicial deste evento, cuxa final está prevista para a tarde do sábado nas instalacións do partido, os populares galegos estudan a posibilidade de dar continuidade no tempo a este tipo de sesións formativas sobre oratoria e debate.

Ademais, os populares traballan en actividades para os próximos meses en áreas como o manexo de redes sociais ou como o dereito administrativo aplicado á xestión local.

DINÁMICA DO TORNEO

O 'I Torneo de Debate' do PPdeG celebrarase baixo as normas do coñecido como modelo de debate académico, no que os participantes preparan un tema determinado de antemán, pero non saben se lles toca defender unha postura 'a favor' ou 'en contra' ata un minuto antes de empezar o debate.

A estrutura do torneo é similar a unha competición deportiva, cunha fase de grupos onde todos os equipos enfróntanse entre si e os mellores acoden ás semifinais e á final. Ademais do recoñecemento colectivo ao equipo que resulte vencedor, haberá un premio individual para o mellor orador do evento.

Ao vencedor de cada debate elíxeo un xurado, puntuando cuestións concretas como a capacidade argumental, a creatividade ou o manexo da lingua dos diferentes equipos.

Entre o equipo de xuíces do torneo atópanse cargos públicos e dirixentes autonómicos como o propio Tellado; o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy; a vieceportavoz, Paula Prado; ou o líder de Novas Xeracións e tamén da organización xuvenil ligada ao PP en Galicia, Diego Gago; así como expertos en oratoria e debate de competición.