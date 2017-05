Cidades de toda España, entre elas Lugo, celebran este sábado o Día Mundial do Comercio Xusto

Cidades de toda España, entre elas Lugo, celebran este 13 de maio o Día Mundial do Comercio Xusto que este 2017 leva por lema 'Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Xusto, e ti?', segundo informa a Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, a plataforma española que agrupa a 27 organizacións que traballan en Comercio Xusto.

'Somos Rebeldes Con Causa. Somos Comercio Xusto, E Ti?', | Fonte: Europa Press

En concreto, en España celebraranse diversos actos en Andalucía (Cádiz, Córdoba, Huelva e Granada), Aragón (Huesca, Teruel e Zaragoza), Castela-A Mancha (Albacete), Castela e León (Burgos e Zamora), Cataluña (Barcelona, Xirona, Lleida e Tarragona), Comunidade Valenciana (Alacante, Castelló e Valencia), Estremadura (Badaxoz), Galicia (Lugo), Illas Baleares, A Rioxa, Madrid, Navarra, País Vasco (Áraba, Guipúzcoa e Biscaia).

O pasado 9 de maio, as organizacións da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto presentaron a campaña 'Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Xusto, e ti?', onde convidan á cidadanía a celebrar o Día Mundial do Comercio Xusto, este sábado 13 de maio, nunha xornada reivindicativa e festiva.

"Queremos que sexa un día para rebelarse polas desigualdades actuais, pero tamén de celebrar que existe unha alternativa posible para cambiar esa realidade", explicou a presidenta da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, Mercedes García de Vinuesa, nunha rolda de prensa celebrada en Madrid.

Así mesmo, García de Vinuesa lembrou que, a pesar da diminución dos índices de pobreza, 836 millóns de persoas non teñen cubertas as súas necesidades básicas e a desigualdade é cada vez maior. "Case o 80% da poboación só posúe o 6% da riqueza mundial mentres que o 1% máis rico posúe a metade da riqueza", sinalou.

Tamén incidiu en que o movemento de comercio xusto leva case 60 anos defendendo que "outro modelo económico é posible", un modelo que "non se maximice o beneficio senón que se poña no centro ás persoas, os dereitos humanos e ao medio ambiente". Ademais, destacou que actualmente existen máis de 2.000 organizacións campesiñas, artesás e produtoras de alimentos en 75 países de Asia, África e Latinoamérica nas que traballan máis de dous millóns de persoas.

Un dato que reafirmou Marco Godillo, Vogal de Incidencia Política da Coordinadora de ONG para o Desenvolvemento, ao asegurar que "se algo achega o comercio xusto é mostrar que é posible, neste mundo, xerar desenvolvemento económico nas comunidades máis pobres do mundo e, ao mesmo tempo, ser socialmente xustos e ambientalmente sustentables".

CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA

Por iso, no Día Mundial de Comercio Xusto, as organizacións piden á poboación que se rebele fronte a estas inxustizas e que se festexe que outras alternativas son posibles. A celebración farase de forma simultánea en máis de 50 países do mundo e en máis de 70 localidades españolas organizaranse actividades infantís, exposicións, postos informativos e de venda e outras actividades reivindicativas e lúdicas.

Ademais, lanzaron unha campaña nas redes sociais baixo o hashtag #RebélateConCausa onde convidan os usuarios a explicar que é para eles o comercio xusto. A axenda completa dos actos está dispoñible na páxina web www.comerciojusto.org.

"Pedimos á poboación que se rebelen ante estas inxustizas pero que non o fagan desde o sofá, non só cun 'click', senón que se acheguen ás súas localidades para ver e palpar todo o que está a facer o comercio xusto", afirmou García de Vinuesa.

Ademais, Godillo, lembrando os compromisos da Axenda 2030 para lograr un mundo máis sustentable e inclusivo, incidiu na importancia de cambiar os patróns de produción de consumo "de maneira radical". "Un mundo máis xusto necesita novas formas de consumir e producir e hai que transmitir a cada cidadán que o consumir non só é un acto económico, senón tamén político, porque cando se elixe onde se compra e que se compra, está a decidirse que tipo de sociedade queremos", afirmou.

En España, o consumo de comercio xusto en 2015 alcanzou os 35 millóns de euros, dous millóns máis que o ano anterior. Os produtos de alimentación representan o 93% das vendas mentres que os de artesanía un 5% e os de cosmética natural un 2%. Con todo, pese ao aumento no consumo, España continúa á cola respecto doutros países europeos onde o gasto medio por habitante e ano en comercio xusto é 16 veces maior.