A Policía Local de Vigo localiza de madrugada a un neno de 6 anos na rúa e unha hora despois á súa nai

Axentes da Policía Local de Vigo localizaron na madrugada deste sábado a un neno de seis anos de idade só na vía pública e unha hora despois á súa nai.

Así o informaron a Europa Press fontes policiais, que relataron que o neno de seis anos foi localizado na vía pública sobre as 3,55 horas deste sábado á altura do número 23 da rúa Ecuador.

As mesmas fontes policiais sinalaron que a nai do menor foi localizado sobre as 5,00 horas deste sábado. Por estes feitos, a Policía Local remitiu un informe á Fiscalía de Menores.