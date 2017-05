Investigada unha veciña de Vilagarcía (Pontevedra) interceptada con máis de 170 pezas de roupa supostamente falsificada

A Patrulla Fiscal da Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) incautouse dunha partida de roupa, supostamente falsificada, ao identificar un vehículo nun control selectivo na PO-306 da localidade de Vilanova de Arousa. Por iso procedeu á investigación da condutora.

A Garda Civil intervén roupa falsificada en Vilanova de Arousa | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, ao comprobar que a condutora, natural de Madrid e residente en Vilagarcía de Arousa, carecía da correspondente factura de compra das pezas, así como da preceptiva autorización das marcas rexistradas afectadas, a Guardia Civil informoulle que se procede á súa investigación como presunta autora dun delito contra a propiedade industrial.

Ademais, os axentes procederon á incautación preventiva de todas as pezas, 173 en total, no seu maior parte camisetas, sudaderas, pantalóns e outras de carácter deportivo, cuxo valor no mercado pode superar os 11.000 euros.

A roupa aprehendida, xunto coas dilixencias, serán entregadas no Xulgado de Instrución de garda de Vilagarcía de Arousa, segundo sinalaron as mesmas fontes.