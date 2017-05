Investigadores de Guatemala visitan Galicia para coñecer os métodos de control sanitario da UE en produtos do mar

A directora do Laboratorio Ambiental e Industrial de Guatemala, Silvia Argueta, visitou esta semana a sede Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño (Intecmar) para coñecer os métodos de control sanitario da UE para os moluscos.

Investigadores de Guatemala visitan o Intecmar en Galicia | Fonte: Europa Press

Durante a súa visita, Argueta estivo acompañada por técnicos da Consellería do Mar, que lle ensinaron as instalacións, os métodos analíticos e o sistema de control de cada unha das unidades do centro.

Segundo informou a Xunta este sábado nun comunicado, o obxectivo da visita era que os técnicos do país centroamericano coñecese no funcionamento dos controis oficiais esixidos na Unión Europea (UE).

En concreto, o Goberno guatemalteco pretende implementar no país os métodos da UE para garantir a seguridade alimentaria dos moluscos con especial atención ás unidades pertencentes á área de contaminación química.